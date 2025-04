João Ricardo põe estúdio a rir desalmadamente com irritação extrema: «Fico embasbacado…»

João Ricardo protagonizou um episódio hilariante no Extra do Big Brother desta quinta-feira, dia 10 de abril, ao reagir com irritação e algum humor a um acontecimento da casa mais vigiada do País.

O ex-concorrente do Secret Story e atual comentador do Big Brother 2025 comentava a situação em que Dinis Almeida desapertou o biquíni de Solange Tavares e não conteve a indignação.

«Eu fico embasbacado. Onde é que está o líder? O senhor exemplos que ainda diz «olha lá, ias tirar-lhe o biquíni. O que é isto? Isto é de um nível barrasqueiro, que eu não consigo perceber», disse, referindo-se a Nuno Brito.

No meio de expressões, que deixaram os presentes em estúdio a rir às gargalhadas, João Ricardo continuou: «E depois está o Manuel Cavaco a olhar e não há um homem que diga, nem ela (Solange) como mulher tem vergonha de dizer», afirmou.

