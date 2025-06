Uma verdadeira declaração de amor. João Ricardo rendido a pessoa especial: «Com ela, é mais leve, mais bonito»

Joana Diniz e João Ricardo foram os padrinhos da marcha da Graça e, na noite desta quinta-feira, 12 de junho, desfilaram pela Avenida da Liberdade. Mas antes, o ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos fez uma 'declaração de amor' pública dirigida à amiga.

Nas redes sociais, Jorri, como é carinhosamente tratado, partilhou uma história ao lado de Joana Diniz. «Hoje, dormi pouco e acordei com o coração aos pulos e aquele nervosinho bom a tomar conta de mim... Mas daquelas ansiedades boas, que só aparecem quando sabemos e temos a consciência de que demos tudo!», começou por escrever.

«Foram meses intensos, de entrega total, noites mal dormidas, ensaios e gargalhadas que ainda ecoam. Eu e a Joana Diniz atirámo-nos de cabeça a isto e, com ela, é sempre mais fácil, mais leve, mais bonito. Os nossos marchantes foram incansáveis... 'Gente que é como a gente', dia após dia, apareceu de alma cheia e pés doridos, mas com um sorriso na cara», elogiou João Ricardo.

Foi então que o comentador do Big Brother se declarou à amiga: «E deixem-me dizer: ter ao meu lado a Joana Diniz, uma supermãe solteira, determinada, com uma força gigante e um coração ainda maior, faz com que brilhar pareça simples».

Veja aqui a mensagem especial de João Ricardo para Joana Diniz:

Nas redes sociais, Joana Diniz e João Ricardo foram partilhando algumas fotos especiais do desfile pela Avenida da Liberdade e não esconderam a emoção por fazerem parte desta marcha tão especial.

Percorra a nossa galeria e veja as fotos dos ex-concorrentes na marcha da Graça.