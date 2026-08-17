A lista de João Ricardo para o BB All Stars estava completa… até se lembrar de Marcia Soares: «Pode ser que ela fique chateada»

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João Ricardo foi questionado sobre os nomes que gostaria de ver numa eventual edição do Big Brother All Stars e, entre várias figuras que considera capazes de dar ao programa, acabou por destacar também Márcia Soares.

Longe de se considerar uma das grandes estrelas dos reality shows, João Ricardo não teve dúvidas quando foi questionado sobre quem gostaria de ver numa eventual edição de Big Brother All Stars. O antigo concorrente preferiu destacar outros nomes e fez questão de reconhecer o percurso de vários colegas que passaram pelos diferentes formatos.

Entre os nomes apontados surgiram Joana Diniz, Inês Morais, Francisco Monteiro, Miguel Vicente, Sónia Jesus, Marco Costa e Cátia Palhinha. Para João Ricardo, são concorrentes que poderiam trazer uma dinâmica particularmente interessante ao programa e que, na sua perspetiva, têm características para assumir esse estatuto.

Mas houve um nome que mereceu um desafio direto.

Ao falar de Flávio Furtado, João Ricardo não escondeu a vontade de o ver entrar em jogo e deixou-lhe uma mensagem clara: «Deixo o desafio ao meu grande amigo de entrar».

Para o ex-concorrente, uma edição de All Stars não deveria apostar apenas nos rostos mais recentes dos reality shows. João Ricardo considera que seria igualmente importante recuperar figuras de outras gerações e proporcionar ao público a oportunidade de voltar a acompanhar concorrentes que já deixaram a sua marca.

«Mais do que a nova geração», defendeu, seria interessante "matar saudades" de antigos participantes e reunir diferentes gerações de concorrentes dentro da mesma casa.

E houve ainda espaço para mais uma referência. João Ricardo lembrou Marcia Soares, acrescentando, num tom descontraído, que também seria uma boa escolha — «pode ser que ela fique chateada».

Questionado sobre a possibilidade de assumir um papel diferente num programa deste género, nomeadamente como comentador, João Ricardo foi perentório: «Sem dúvida».

O ex-concorrente mostrou-se entusiasmado com a ideia e acredita que o regresso de antigos rostos do reality show poderia resultar num formato forte em termos de entretenimento.

Na sua opinião, independentemente dos nomes escolhidos ou das opiniões que possa gerar, há uma certeza: o Big Brother continua a ser um dos grandes fenómenos de entretenimento em Portugal.

João Ricardo chegou mesmo a garantir que, «venha o que vier», existe um programa que acaba sempre por conquistar o público. «Há um que ganha sempre em Portugal», afirmou, acrescentando que, mesmo que algumas pessoas não gostem, considera que «é o programa de entretenimento que ganha sempre».

Apesar de toda a expectativa em torno de uma possível edição All Stars, João Ricardo revelou, no entanto, que não recebeu qualquer convite para integrar o elenco.

Ou seja, por enquanto, o ex-concorrente fica apenas do lado de quem comenta e lança sugestões. Mas, a julgar pelos nomes que escolheu e pelo entusiasmo demonstrado, parece ter ideias bem claras sobre quem poderia tornar uma nova edição verdadeiramente imperdível.

 

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Temas: João Ricardo Marcia Soares

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