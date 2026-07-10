Fora do Desafio Final, João Ricardo declara-se a ex-concorrente de forma inesperada: «Sei que foi complicado para ela...»

João Ricardo saiu do Secret Story - Desafio Final há duas semanas e está agora a aproveitar ao máximo a vida cá fora. O finalista do reality show da TVI esteve no NOS Alive e acabou por se declarar a uma outra ex-concorrente.

«Gosto da Inês Morais. Amo a Inês Morais como se fosse da minha família. É uma pessoa muito importante para mim», começou por dizer, em declarações à Selfie.

«Sei que foi complicado para ela gerir esta questão de ser comentadora e comentar-me», acrescentou.

O insólito aconteceu! João Ricardo reage a rumores da sua morte: «Confirmo»

Há situações que parecem saídas de um filme, mas que acabam mesmo por acontecer. Foi precisamente isso que viveu um conhecido ex-concorrente de um reality show da TVI, ao deparar-se com uma notícia falsa que dava conta da sua própria morte.

Falamos de João Ricardo, que decidiu responder da forma mais inesperada possível. Com muito humor à mistura, recorreu às redes sociais para desmentir os rumores e brincar com a situação, arrancando gargalhadas aos seguidores.

O ex-concorrente partilhou, nas stories do Instagram, uma notícia falsa que alegava que teria perdido a vida num acidente e com ironia escreveu: "Confirmo! Estou a escrever-vos diretamente do além. Aqui, os dados móveis são ilimitados, a rede é incrível e, ao contrário do que dizem, deixam-nos ficar com o telemóvel!"

Apesar de falsas, notícias deste género continuam a circular com alguma frequência nas redes sociais, levando muitas figuras públicas a recorrer às suas plataformas para desmentirem informações erradas. Desta vez, João Ricardo escolheu fazê-lo da forma mais divertida possível.