De férias no Algarve, João Ricardo surge ao lado de cantor muito conhecido

João Ricardo está a aproveitar uns dias de descanso no Algarve, mais precisamente em Quarteira, onde tem passado momentos de lazer longe dos holofotes. Na noite da passada terça-feira, dia 4 de agosto, o ex-concorrente surgiu lado a lado com um famoso cantor, num encontro que rapidamente chamou a atenção dos seguidores.

Nos stories do Instagram, João Ricardo partilhou um vídeo em que aparece junto de Matias Damásio, ambos visivelmente bem-dispostos numa noite de diversão algarvia. Na legenda do momento, o ex-concorrente optou por não fazer grandes comentários, escrevendo apenas «O mundo nos chama loucos», uma referência a uma das canções mais icónicas do artista.