Num gesto inesperado, João Ricardo surge a imitar cena polémica e dois concorrentes do Big Brother

João Ricardo, ex-concorrente do Secret Story e atual comentador do Big Brother, voltou a arrancar gargalhadas nas redes sociais com uma publicação... inesperada. No seu Instagram, o comunicador partilhou uma imagem ao lado de Flávio Furtado, onde ambos surgem vestidos com uma única t-shirt, dividindo literalmente o mesmo espaço.

A fotografia — que já se tornou viral entre fãs do programa — é uma paródia direta à recente dinâmica vivida na casa do Big Brother, em que os concorrentes Luís Gonçalves e Nuno Brito foram desafiados pelo soberano a partilharem a mesma t-shirt como forma de melhorarem a sua convivência. O objetivo? Aproximá-los e obrigá-los a colaborar (ou, pelo menos, a tolerar-se mutuamente).

Com o seu habitual sentido de humor, João Ricardo não deixou passar a oportunidade de brincar com a situação.

Além de um retrato do momento viral onde a camisola única é a protagonista, é possível ver-se também uma tábua com pão, enchidos e uma banana.

Veja aqui a publicação original.

Para além de divertir, esta partilha reforça a cumplicidade entre os comentadores e a forma descontraída com que vivem os bastidores do reality show, trazendo ainda mais leveza aos momentos fora da casa.