João Ricardo declara-se a ex-concorrente e internet levanta rumores: «Ela aparece e atura-me»

João Ricardo recorreu às redes sociais para partilhar um momento descontraído ao lado de Inês Morais. Os dois, que mantêm uma amizade próxima, surgiram juntos num cenário de verão, numa fotografia que rapidamente despertou a atenção de quem acompanha os dois desde a passagem pelos reality shows.

Na legenda, o ex-concorrente fez questão de deixar uma verdadeira declaração à amiga, destacando não só a admiração que sente por ela, mas também a disponibilidade que Inês demonstra sempre que ele precisa. «Sou fã e tenho a sorte de a ter como amiga! Sempre que ligo e peço, ela aparece e atura-me», escreveu.

A mensagem acabou por mostrar a relação de amizade que existe entre os dois. João Ricardo não esconde, aliás, que considera Inês uma pessoa especial na sua vida e faz questão de valorizar publicamente essa amizade.

O registo surge assim como mais uma prova da ligação que os dois construíram fora da televisão.

A declaração de João Ricardo não passou despercebida nas redes sociais, sobretudo pela forma carinhosa como descreveu a amizade com Inês Morais. O ex-concorrente fez questão de deixar claro o quanto aprecia a amiga, com quem mantém uma relação de proximidade desde a passagem pelos reality shows.