Estes dois ex-concorrentes polémicos entraram na casa do Big Brother e as reações multiplicaram-se

Esta noite, dia 20 de abril, é dia de gala na casa do Big Brother! Mas não vai ser uma noite como qualquer outra, dado que logo no início da gala, o anfitrião vai surpreender os concorrentes com uma nomeação direta. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, promete dar muito que falar, já que as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Além desta notícia que irá certamente deixar os concorrentes em estado de alerta, esta noite vai contar ainda com invasão de dois coelhinhos da Páscoa, que trazem consequências para a casa do Big Brother.

João Ricardo e Joana Diniz vão surpreender o grupo mas não vão de mãos a abanar… levam ovos com consequências doces e amargas!

Já com os ex-concorrentes no cubo, os concorrentes ficam a saber de quem se trata e a reação é impagável. Veja o vídeo, em cima. Depois disso, abrem os presentes e Joana Diniz deixa uma mensagem tocante a Diogo Bordin, cheia de elogios.

Mas não ficámos por aqui, na Gala de hoje os concorrentes vão ser confrontados com uma sanção, após imagens exclusivas. Para além de todas estas novidades, esta noite vai contar com momentos de alta tensão e confrontos que não vai querer perder, sem esquecer, também, que um concorrente vai abandonar a casa mais vigiada do país.

Inês Vilhalva, Manuel Cavaco, Sara Silva e Adrielle Peixoto são os nomeados da semana e precisam do apoio do público para garantir a permanência na casa.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

Acompanhe ao minuto e não perca os todos desenvolvimentos na casa mais vigiada do país!