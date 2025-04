João Ricardo reage a conquista de Joana Diniz e nós contamos-lhe tudo

Inauguração de sonho: Joana Diniz abriu as portas do seu novo salão de beleza na Avenida da Liberdade, no Pinhal Novo, num evento marcado por emoção e elegância.

No passado domingo, dia 6 de abril de 2025, Joana Diniz inaugurou oficialmente o seu novo salão de beleza na Avenida da Liberdade, no Pinhal Novo. Um momento muito marcante no seu percurso profissional.

O grande evento contou com a presença de várias figuras do mundo dos realities shows, entre elas Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, a ex-concorrente do Secret Story, Ana Barbosa, fizeram questão de assinalar a data com palavras emotivas nas redes sociais.

«Um dia de encontros e de cumprimento de sonhos! Estes são dias especiais, onde temos ao nosso lado pessoas especiais» partilhou Bruno de Carvalho numa publicação no Instagram, demonstrou o carinho pelo projeto da amiga e ex-colega. Também revelou ainda ter tido um papel especial na inauguração: «Foi a tarde com o salão sempre cheio! E nunca esquecer que a primeira cliente deste salão foi atendida por... mim», acrescentou com humor. E concluiu: «A história ficará marcada para sempre com letras a ouro.»

A celebração atraiu muitas mensagens de caras conhecidas do mundo dos reality shows, que fizeram questão de deixar mensagens de apoio e orgulho na publicação de Joana Diniz nas redes sociais. Mas uma das mensagens foi destacada pelo público com reações e muitos «likes».

Zé Lopes foi um dos primeiros a reagir: «Com muita pena de não ter conseguido ir mas com muito orgulho em ti ❤️». Diana Lopes também marcou presença virtual, escrevendo: «És maravilhosa e vais ter o maior sucesso! Porque mereces, és do bem!» e ainda acrescentou: «Não consegui ir mas fica prometido que vou passar por aí para te dar o abraço que está em falta ♥️».

Entre as mensagens mais sentidas, destacou-se a de João Ricardo, ex- concorrente do Secret Story Desafio Final: «Não tenho dúvida nenhuma que será um sucesso! PARABÉNS.. 💫»

O novo espaço promete tornar-se uma referência na zona do Pinhal Novo, não só uma aposta de Joana Diniz no empreendedorismo, mas também o carinho e apoio que continua a reunir do público e colegas do meio televisivo.