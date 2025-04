João Ricardo tem uma novidade surpreendente com uma ex-concorrente... e não é com Márcia Soares

Esta ex-concorrente roubou o coração do ex-marido de Joana Diniz. E o nome vai surpreendê-lo

A reação impagável (e irritada) de João Ricardo a acontecimento do Big Brother. Veja as expressões hilariantes

João Ricardo e Joana Diniz conheceram-se no Secret Story - Desafio Final e, desde então, que a sua relação tem dado que falar. A sua proximidade foi alvo de muita conversa, no entanto os colegas não escondem a bela relação de amizade que construíram. Os concorrentes criaram uma forte ligação dentro da casa e agora lançaram-se, juntos, para um novo desafio.

Está oficialmente confirmado, João Ricardo e Joana Diniz vão ser padrinhos de uma marcha nos santos populares. Os ex-concorrentes abraçaram o desafio de apadrinhar a famosa Marcha da Graça. A notícia foi partilhada por ambos nas redes sociais e, rapidamente, gerou o entusiasmo dos seus fãs. Nas suas redes sociais não esconderam o entusiasmo, dado que se consideram orgulhosos do feito inédito: «É um orgulho enorme dizer que aceitámos».

Veja aqui o momento do anúncio!

Os mais recentes padrinhos da Marcha da Graça admitiram estar radiantes com esta oportunidade, e fizeram questão de frisar que vão representar a marcha como ela merece. Com este entusiasmo e entrega, tudo indica que a Marcha da Graça vai descer a Avenida da Liberdade com ainda mais alegria. Antes de terminarem a partilha, os padrinhos deixaram ainda uma promessa aos seguidores e a todos os que acompanham a marcha: «Prometemos que vamos dar tudo para representar esta marcha como ela merece!»

Recorde-se que a relação entre João Ricardo e Joana Diniz deu muito que falar, no entanto os colegas assumem ter criado uma forte relação de amizade. O ex-concorrente e agora comentador do Big Brother 2025, foi uma das pessoas mais efusivas na celebração da abertura do novo espaço de Joana Diniz.