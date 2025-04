João Ricardo faz o maior elogio que algum concorrente do Big Brother já possa ter recebido a Luís Gonçalves, e a casa reage

Na última na gala do Big Brother, dia 20 de abril, Joana Diniz e João Ricardo, entraram de forma surpreendente na casa mais vigiada do País disfarçados de coelhos da Páscoa. Os dois levaram ovos com consequências que tanto poderiam ser positivas como negativas.

A invasão destes dois coelhinhos da Páscoa – os ex-concorrentes Joana Diniz e João Ricardo - deram muito que falar na casa do Big Brother, e a reação de Márcia Soares, em estúdio, não passou despercebida.

Após João Ricardo e Joana Diniz terem revelado a sua verdadeira identidade aos concorrentes do Big Brother 2025, o ex-concorrente do Secret Story, não deixou a passar a oportunidade, e dedicou uma mensagem muito especial a Luís Gonçalves, que tem estado no centro de todas as polémicas dentro da casa.

No momento de ver o que é que o ovo de João Ricardo trazia, Luís Gonçalves recebeu uma consequência positiva ao ter vantagem nas nomeações. No seguimento desse "presente" que deu ao personal trainer, João Ricardo deixou-lhe uma mensagem comovente, cheia de largos elogios:

Aquilo que o Luís me tem transmitido é realmente os últimos 25 anos de reality shows... O Luís consegue-me levar a 2000, o Luís consegue-me levar a 2003, o Luís consegue-me trazer a 2025... é genuíno, é puro... as pessoas, às vezes, não gostam da forma, mas o conteúdo está lá. Luís, muito obrigado por aquilo que tens entregue, estou a gostar muito.

Ao ouvir as palavras de João Ricardo, Luís Gonçalves não conteve a expressão e o agradecimento ao ex-concorrente. Mas a reação do personal trainer não foi a única a saltar à vista. Solange Tavares e Nuno Brito foram dois concorrentes que reagiram com uma expressão menos feliz a todos estes elogios.

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.

A gala de ontem à noite culminou com a expulsão de Inês Vilhalva que deixou a casa em choque e os colegas em lágrimas, sobretudo Carina Frias que se mostrou muito chorosa, em pranto.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

Acompanhe ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos na casa mais vigiada do país!