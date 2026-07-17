Coração partido? Marcia Soares recusa-se a falar com João Ricardo e o ex-concorrente reage a tudo em direto

João Ricardo foi o convidado desta sexta-feira, dia 17 de julho de 2026, do Dois às 10, onde esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. O ex-concorrente do Secret Story 8 e do Desafio Final falou sobre a polémica com os antigos colegas comentadores e assumiu estar magoado com algumas das declarações feitas sobre si.

Marcia Soares foi uma das pessoas faladas, depois de ter acusado João Ricardo de ter sido cobarde durante a participação no Desafio Final. Os dois, que chegaram a ser muito próximos e foram até alvo de rumores de um possível envolvimento amoroso, estão atualmente de relações completamente cortadas.

Depois de já ter revelado publicamente que não fala com a agora ex-amiga, João Ricardo reforçou agora a posição. «Não vou dar palco a Márcia», afirmou o ex-concorrente, deixando claro que não pretende conversar com a comentadora e nem quer comentar publicamente a situação.

Perceba tudo o que se está a passar: Relações cortadas! João Ricardo vira costas a Marcia Soares e há novas declarações explosivas

«Fiquei muito desiludido com o que foi dito pelos meus colegas [comentadores]», confessou ainda João Ricardo. «Sei de muita coisa que foi dita em off», acrescentou.

A mágoa é de tal forma grande que João Ricardo admitiu mesmo que, neste momento, não voltaria a aceitar um convite para integrar o painel de comentadores da TVI. «Estou mesmo magoado», revelou. «Não voltava para aquele painel», afirmou.

Durante a entrevista, João Ricardo foi ainda surpreendido por Sara, com quem teve uma aproximação no reality show, mas também uma zanga que acabou por deixar muitas marcas. A ex-concorrente enviou-lhe uma mensagem em vídeo, na qual mostrou carinho pelo antigo colega e admitiu estar disponível para uma conversa depois do programa.

O gesto deixou João Ricardo surpreendido pela positiva e bastante feliz. Contudo, o ex-concorrente acabou por descobrir que Marcia Soares recusou enviar-lhe um vídeo semelhante e não quis falar com ele.

Veja aqui a reação:

João Ricardo terminou o Secret Story – Desafio Final em segundo lugar, enquanto Pedro Jorge conquistou o primeiro lugar. Recorde a primeira entrevista do ex-concorrente no Dois às 10, após o fim do reality show, em que reagiu pela primeira vez a tudo o que foi dito pelos comentadores sobre a sua postura na casa, incluindo o tão polémico comentário de Marcia:

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