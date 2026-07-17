João Ricardo revela mágoa com comentadores e admite: «Não voltava para aquele painel»

João Ricardo esteve esta sexta-feira no Dois às 10, à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, e falou abertamente sobre a polémica com os antigos colegas comentadores. O ex-concorrente do Secret Story 8 e do Desafio Final não escondeu a mágoa com o que foi dito sobre si e admitiu que, neste momento, não voltaria ao painel da TVI.

«Fiquei muito desiludido com o que foi dito pelos meus colegas», confessou João Ricardo. O antigo comentador revelou ainda ter conhecimento de outras declarações feitas nos bastidores. «Sei de muita coisa que foi dita em off», afirmou.

«Estou mesmo magoado», reforçou o ex-concorrente, deixando claro que as críticas tiveram um impacto forte em si. A situação levou-o mesmo a garantir que não aceitaria regressar ao espaço de comentadores. «Não voltava para aquele painel», afirmou.

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Marcia Soares foi uma das principais visadas nas declarações de João Ricardo. A comentadora acusou o ex-concorrente de ter sido cobarde durante a participação no Desafio Final, algo que acabou por agravar a relação entre os dois.

Veja aqui: Relações cortadas! João Ricardo vira costas a Marcia Soares e há novas declarações explosivas

João Ricardo já tinha revelado publicamente que está de relações cortadas com Marcia e, durante a entrevista, voltou a deixar claro que não pretende reatar a relação com a ex-amiga. «Não vou dar palco à Marcia», afirmou.

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Os dois chegaram a ser muito próximos e foram até alvo de rumores de um possível envolvimento amoroso. Contudo, a relação acabou por se deteriorar e João Ricardo descobriu ainda que Marcia recusou enviar-lhe uma mensagem em vídeo, ao contrário de Sara. A ex-concorrente surpreendeu João Ricardo durante a entrevista com uma mensagem de carinho e admitiu estar aberta a uma conversa com o antigo colega depois do reality show. O gesto deixou o ex-comentador surpreendido pela positiva e bastante feliz.