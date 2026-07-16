Relações cortadas! João Ricardo vira costas a Marcia Soares e há novas declarações explosivas

Ao Minuto

16:55
Vanessa comenta mudança de "estratégia" de Nuno: «Acho que estás com outra postura» - Big Brother
05:58

Vanessa comenta mudança de "estratégia" de Nuno: «Acho que estás com outra postura»

16:46
No limite? Vanessa perde a cabeça após debate sobre prova semanal - Big Brother
04:13

No limite? Vanessa perde a cabeça após debate sobre prova semanal

16:42
Alteração de Mariana Sá prejudicou a prova? Concorrentes julgam mudança de Joaquim - Big Brother
11:02

Alteração de Mariana Sá prejudicou a prova? Concorrentes julgam mudança de Joaquim

16:07
O jogo virou e Raquel está cada vez mais longe de Nuno: Conheça o ranking de popularidade e surpreenda-se - Big Brother

O jogo virou e Raquel está cada vez mais longe de Nuno: Conheça o ranking de popularidade e surpreenda-se

16:03
Mariana Sá “põe travão” a Joaquim: «Não és o centro do mundo» - Big Brother
07:00

Mariana Sá “põe travão” a Joaquim: «Não és o centro do mundo»

15:43
Sem filtros! Concorrentes comentam liderança de Afonso - Big Brother
04:24

Sem filtros! Concorrentes comentam liderança de Afonso

14:10
Sara e Joaquim passam-se e criticam atitude de João Ventura: «Vem agora com ciúmes (...) é uma criança» - Big Brother
05:27

Sara e Joaquim passam-se e criticam atitude de João Ventura: «Vem agora com ciúmes (...) é uma criança»

14:05
Tatiana chora baba e ranho no colo de Sara. E este é o motivo - Big Brother
09:05

Tatiana chora baba e ranho no colo de Sara. E este é o motivo

14:00
Tatiana "encosta" Joana à parede: «Não posso confiar em ti (...) provocaste...» - Big Brother
08:37

Tatiana "encosta" Joana à parede: «Não posso confiar em ti (...) provocaste...»

13:34
Clima de tensão! João Ventura confronta Tatiana: «Isso está a afastar-nos» - Big Brother
04:23

Clima de tensão! João Ventura confronta Tatiana: «Isso está a afastar-nos»

12:59
Momento épico: Raquel e Íris descobrem que têm o mesmo gosto musical - Big Brother
03:38

Momento épico: Raquel e Íris descobrem que têm o mesmo gosto musical

12:37
Raquel pede a Nuno que se deite ao pé de si. E a reação do concorrente surpreende - Big Brother
01:04

Raquel pede a Nuno que se deite ao pé de si. E a reação do concorrente surpreende

12:35
João Ventura fala sobre a amizade com Tatiana: «Causa fricção» - Big Brother
04:00

João Ventura fala sobre a amizade com Tatiana: «Causa fricção»

12:07
O assunto é sobre Nuno e Joana é implacável com Raquel: «Desconfiança não tem nada a ver com falta de raciocínio» - Big Brother
07:19

O assunto é sobre Nuno e Joana é implacável com Raquel: «Desconfiança não tem nada a ver com falta de raciocínio»

11:44
Avião sobrevoa a casa e os concorrentes têm reação imediata - Big Brother
01:09

Avião sobrevoa a casa e os concorrentes têm reação imediata

11:43
Boris acredita que há dois grupos na casa. E expõe teoria a Nuno - Big Brother
02:08

Boris acredita que há dois grupos na casa. E expõe teoria a Nuno

11:29
Depois do fim da história com Nuno, Raquel questiona Íris sobre Sara - Big Brother
01:23

Depois do fim da história com Nuno, Raquel questiona Íris sobre Sara

11:23
Nuno é aconselhado por Boris e Joana: «Estás melhor assim. Livre, leve e solto» - Big Brother
05:26

Nuno é aconselhado por Boris e Joana: «Estás melhor assim. Livre, leve e solto»

11:05
Cansado dos "bitaites" de Raquel, Nuno atira: «Não és tu que me vais dar conselhos» - Big Brother
01:23

Cansado dos "bitaites" de Raquel, Nuno atira: «Não és tu que me vais dar conselhos»

11:04
Corte e costura ao acordar. Estará João Ventura a afastar-se de Tatiana? Veja as opiniões - Big Brother
04:46

Corte e costura ao acordar. Estará João Ventura a afastar-se de Tatiana? Veja as opiniões

10:54
Raquel e Nuno fazem "lavagem de roupa suja" durante o pequeno-almoço: «Foste falsa» - Big Brother
10:09

Raquel e Nuno fazem "lavagem de roupa suja" durante o pequeno-almoço: «Foste falsa»

10:41
Esta foto tem mais de 20 anos e mostra mãe e filho que trocaram o anonimato pela “fama”: Adivinha quem são? - Big Brother

Esta foto tem mais de 20 anos e mostra mãe e filho que trocaram o anonimato pela “fama”: Adivinha quem são?

10:18
Nuno e Raquel recebem pequeno-almoço especial. Mas não vão sozinhos - Big Brother
04:25

Nuno e Raquel recebem pequeno-almoço especial. Mas não vão sozinhos

10:08
Longe de Miguel, Mariana Sá enfrenta um despertar diferente. E foi assim que reagiu - Big Brother
06:24

Longe de Miguel, Mariana Sá enfrenta um despertar diferente. E foi assim que reagiu

01:02
Sara arrasa Miguel e atira: «Vira-te para o outro lado, aqui não tens jogo» - Big Brother
01:53

Sara arrasa Miguel e atira: «Vira-te para o outro lado, aqui não tens jogo»

Acompanhe ao minuto

Relações cortadas! João Ricardo vira costas a Marcia Soares e há novas declarações explosivas

  • Big Brother
Relações cortadas! João Ricardo vira costas a Marcia Soares e há novas declarações explosivas - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

João Ricardo falou sobre a polémica com Marcia Soares e revelou que os dois deixaram de manter contacto após as críticas da comentadora durante o Secret Story – Desafio Final.

A relação entre João Ricardo e Marcia Soares parece ter chegado ao fim. Depois das críticas feitas pela comentadora ao comportamento do ex-concorrente durante o Secret Story – Desafio Final, os dois deixaram de manter contacto.

Em declarações à revista TV 7 Dias, João Ricardo recordou a polémica que surgiu quando Marcia Soares considerou que estava a ser «cobarde» na forma como lidava com Sara Jesus dentro da casa mais vigiada do País.

Questionado sobre o assunto, o ex-concorrente desvalorizou as palavras da comentadora. «Se a Marcia acha que fui cobarde em algum momento em que eu estive dentro daquela casa, está tudo bem», afirmou.

João Ricardo aproveitou ainda para esclarecer a verdadeira relação que existia entre os dois, afastando qualquer ideia de uma amizade próxima. «Nunca tive uma relação com a Marcia. [Tive] de amizade… de colega», garantiu.

O ex-concorrente acabou por confirmar ainda o atual distanciamento entre ambos. «Não vou falar sobre a Marcia sequer. Neste momento não falamos», rematou.

Recorde-se que João Ricardo terminou o Secret Story – Desafio Final em segundo lugar, enquanto Marcia Soares acompanhou o programa como comentadora do Última Hora, Diário e Extra. As críticas feitas em direto acabaram por marcar um ponto de rutura entre os dois e, ao que tudo indica, a relação continua sem ser retomada.

Recorde a entrevista de João Ricardo no Dois às 10:

 

Temas: João Ricardo Marcia Soares

Relacionados

Viveu um romance polémico no Secret Story. Agora anuncia que já é pai novamente: «Faltam-me as palavras»

De como se conheceram ao pedido de namoro, Eva Pais conta tudo e dá a conhecer o seu novo amor

Cristina Ferreira revela um dos seus doces preferidos e consegue fazê-lo com quatro ingredientes

Eva revela o apelido carinhoso pelo qual chama o novo namorado e vai surpreendê-lo

Fora da Casa

Que crescido: Filho de cara da TVI com famoso jogador de futebol já tem 19 anos e arrasa como modelo

Há 1h e 12min

Viveu um romance polémico no Secret Story. Agora anuncia que já é pai novamente: «Faltam-me as palavras»

Há 2h e 43min

De como se conheceram ao pedido de namoro, Eva Pais conta tudo e dá a conhecer o seu novo amor

Há 3h e 8min

Cristina Ferreira revela um dos seus doces preferidos e consegue fazê-lo com quatro ingredientes

Hoje às 12:51

Eva revela o apelido carinhoso pelo qual chama o novo namorado e vai surpreendê-lo

Hoje às 12:36

Primeira entrevista de Eva Pais com o novo namorado - Veja a conversa completa

Hoje às 12:01
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Choque: Ex-concorrente do Big Brother Famosos é encontrada morta em casa e há indícios de terrorismo

Hoje às 11:55

Indireta? Após vídeo de Carolina Pinto, Marco Costa partilha recado que está a dar que falar

Hoje às 10:02
01:04

Raquel pede a Nuno que se deite ao pé de si. E a reação do concorrente surpreende

Hoje às 12:37

Três passos que fazem a diferença: A rotina matinal de Cristina Ferreira está a dar que falar e é fácil de replicar

Ontem às 15:47
03:33

DJ Gamix confessa que não acompanhou a participação de Eva Pais no “Secret Story”

Hoje às 11:39
Ver Mais

Notícias

Que crescido: Filho de cara da TVI com famoso jogador de futebol já tem 19 anos e arrasa como modelo

Há 1h e 12min

Relações cortadas! João Ricardo vira costas a Marcia Soares e há novas declarações explosivas

Há 1h e 21min

O jogo virou e Raquel está cada vez mais longe de Nuno: Conheça o ranking de popularidade e surpreenda-se

Há 1h e 24min

Viveu um romance polémico no Secret Story. Agora anuncia que já é pai novamente: «Faltam-me as palavras»

Há 2h e 43min

De como se conheceram ao pedido de namoro, Eva Pais conta tudo e dá a conhecer o seu novo amor

Há 3h e 8min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

05:27

Sara e Joaquim passam-se e criticam atitude de João Ventura: «Vem agora com ciúmes (...) é uma criança»

Há 3h e 21min
09:05

Tatiana chora baba e ranho no colo de Sara. E este é o motivo

Há 3h e 26min
08:37

Tatiana "encosta" Joana à parede: «Não posso confiar em ti (...) provocaste...»

Há 3h e 31min
04:23

Clima de tensão! João Ventura confronta Tatiana: «Isso está a afastar-nos»

Há 3h e 57min
03:38

Momento épico: Raquel e Íris descobrem que têm o mesmo gosto musical

Hoje às 12:59
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em dia especial, namorado declara-se a Nuno Eiró: "Afinal, é isto que é o amor!"

Há 26 min

Após anunciar adeus à TVI, Marcia Soares partilha novidade: "Lá estarei"

Há 49 min

Marcia Soares toma decisão surpreendente... e deixa de ser comentadora na TVI!

Há 1h e 16min

Tragédia: ex-concorrente do "Big Brother Famosos" encontrada morta! Crime investigado como terrorismo

Há 3h e 54min

David Maurício explica decisão radical: "Senti que estava muito deslumbrado"

Ontem às 16:23
Ver Mais Outros Sites