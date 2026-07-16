Relações cortadas! João Ricardo vira costas a Marcia Soares e há novas declarações explosivas

A relação entre João Ricardo e Marcia Soares parece ter chegado ao fim. Depois das críticas feitas pela comentadora ao comportamento do ex-concorrente durante o Secret Story – Desafio Final, os dois deixaram de manter contacto.

Em declarações à revista TV 7 Dias, João Ricardo recordou a polémica que surgiu quando Marcia Soares considerou que estava a ser «cobarde» na forma como lidava com Sara Jesus dentro da casa mais vigiada do País.

Questionado sobre o assunto, o ex-concorrente desvalorizou as palavras da comentadora. «Se a Marcia acha que fui cobarde em algum momento em que eu estive dentro daquela casa, está tudo bem», afirmou.

João Ricardo aproveitou ainda para esclarecer a verdadeira relação que existia entre os dois, afastando qualquer ideia de uma amizade próxima. «Nunca tive uma relação com a Marcia. [Tive] de amizade… de colega», garantiu.

O ex-concorrente acabou por confirmar ainda o atual distanciamento entre ambos. «Não vou falar sobre a Marcia sequer. Neste momento não falamos», rematou.

Recorde-se que João Ricardo terminou o Secret Story – Desafio Final em segundo lugar, enquanto Marcia Soares acompanhou o programa como comentadora do Última Hora, Diário e Extra. As críticas feitas em direto acabaram por marcar um ponto de rutura entre os dois e, ao que tudo indica, a relação continua sem ser retomada.

Recorde a entrevista de João Ricardo no Dois às 10: