Sara surpreende João Ricardo com gesto especial após polémica no Desafio Final: «Saudades (...) Sabes onde me encontrar»

João Ricardo foi surpreendido por Sara Jesus durante a entrevista desta sexta-feira, dia 17 de julho de 2026, no Dois às 10. O ex-concorrente do Secret Story 8 e do Desafio Final esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos e recebeu uma mensagem especial da antiga colega do reality show, que o deixou surpreendido. Os dois tiveram uma aproximação dentro da casa, mas também protagonizaram uma zanga forte que acabou por deixar marcas em João.

Sara enviou um vídeo com uma mensagem de carinho para João Ricardo, em que fez confissões sinceras: «Não esqueço as coisas que foram menos positivas na nossa relação».

Apesar de tudo, admitiu estar aberta a uma conversa com o ex-colega depois do fim do programa: «Tivemos momentos muito bons que deixam saudades (...) Sabes como me encontrar caso queiras».

Veja aqui a mensagem de Sara e a reação de João Ricardo:

A zanga com Marcia Soares

O gesto de Sara surpreendeu João Ricardo pela positiva e deixou-o bastante feliz. A surpresa aconteceu numa altura em que o antigo comentador da TVI se mostrou particularmente magoado com as críticas feitas pelos seus antigos colegas.

«Fiquei muito desiludido com o que foi dito pelos meus colegas [comentadores]», confessou o ex-concorrente. «Sei de muita coisa que foi dita em off», acrescentou.

Marcia Soares foi uma das comentadoras visadas, depois de ter acusado João Ricardo de ter sido cobarde durante a participação no Desafio Final. Os dois estão de relações cortadas, depois de terem sido muito próximos e de terem até surgido rumores de um possível envolvimento amoroso.

«Não vou dar palco à Marcia», afirmou João Ricardo, que assumiu estar «mesmo magoado» com toda a situação. O ex-concorrente revelou ainda que, neste momento, não aceitaria regressar ao painel de comentadores.

Durante a conversa, João Ricardo acabou também por descobrir que Marcia Soares recusou enviar-lhe um vídeo semelhante ao de Sara e não quis falar com ele.

Veja aqui a reação:

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