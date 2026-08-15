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Despediu-se, ficou solteiro e não cumpriu o maior sonho. João Santos abre o coração: «No fundo do poço...»

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Despediu-se, ficou solteiro e não cumpriu o maior sonho. João Santos abre o coração: «No fundo do poço...» - Big Brother
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João Santos recorreu às redes sociais para fazer um desabafo sincero sobre algumas das fases mais difíceis que atravessou nos últimos tempos. O ex-concorrente do Secret Story 10 falou de sonhos que não conseguiu concretizar, da saúde mental e deixou ainda uma frase que volta a levantar dúvidas sobre a relação com Adriana.

João Santos, que conquistou o carinho dos espectadores durante a participação no Secret Story 10, decidiu usar as redes sociais para mostrar uma realidade bem diferente daquela que, muitas vezes, é partilhada online. Numa publicação emotiva, o ex-concorrente abriu o coração sobre alguns dos momentos mais difíceis que tem vivido.

«Vamos humanizar mais as redes sociais», começou por escrever o ex-concorrente na descrição da publicação no Instagram.

Ao longo de várias fotografias, João Santos partilhou diferentes desabafos pessoais, revelando inseguranças e dificuldades que habitualmente ficam longe das redes sociais.

«Toda a gente posta as suas vitórias nas redes sociais. Estas são as minhas derrotas», pode ler-se na primeira imagem. De seguida, o ex-concorrente recordou uma decisão profissional que não teve o resultado esperado: «Despedi-me de um trabalho estável para ir atrás do meu sonho e fui rejeitado».

João Santos falou também sobre a experiência de se expor perante milhões de pessoas através da televisão, na esperança de conseguir concretizar os seus objetivos: «Expus a minha vida em TV nacional para me ajudar a cumprir o sonho. Não resultou». O futuro profissional é outra das suas grandes preocupações. «Não faço ideia do que vou fazer profissionalmente no futuro. Sinto-me perdido», confessou.

Entre os vários desabafos, o ex-concorrente abordou ainda um desejo pessoal: «Construir uma família parece cada vez mais distante». Assim, deu a entender que a relação com Adriana chegou ao fim.

Mas foi ao falar sobre a sua saúde mental que João Santos assumiu uma das suas maiores fragilidades: «A minha saúde mental voltou a cair no fundo do poço». Apesar da dureza das palavras, o ex-concorrente fez questão de esclarecer que a publicação não pretende despertar pena ou compaixão.

«Não é para sentirem pena», afirmou, antes de explicar a forma como encara atualmente estes momentos menos positivos da sua vida. João Santos garante sentir-se, na verdade, «orgulhoso de todas essas derrotas», defendendo que os fracassos também têm um papel importante no crescimento pessoal. «Apesar das redes sociais nos fazerem sentir vergonha dos nossos fracassos, são eles que nos tornam pessoas melhores», concluiu.

Com esta partilha, o ex-concorrente do Secret Story 10 decidiu mostrar uma realidade mais humana e lembrar que, por detrás das fotografias e das conquistas publicadas nas redes sociais, também existem dúvidas, rejeições, medos e momentos difíceis.

Veja a publicação.

 

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Temas: João Santos

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