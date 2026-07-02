É o concorrente mais polémico do momento. Mas fora da casa não esconde um amor muito especial. E há imagens

Dentro da casa do Secret Story – Desafio Final, João Ventura não passa despercebido. Polémico e sempre direto, o concorrente tem dado muito que falar ao longo da edição. Mas fora das câmaras, há um lado de João que poucos conhecem e que revela uma ternura que ninguém esperaria.

As redes sociais do concorrente contam uma história diferente. No Instagram, entre publicações do dia a dia, há uma figura que aparece vezes sem conta: o Mago, o seu cão. O amor entre os dois parece ser inabalável.