Primeira discussão do Big Brother Verão! Sara toma decisão polémica e João Ventura perde a paciência

A gala de estreia do Big Brother Verão ficou marcada pela primeira grande tensão da edição. Tudo aconteceu depois de Sara vencer um desafio, conquistando um poder que acabaria por gerar o primeiro confronto da temporada.

A concorrente teve de escolher entre Vanessa, Pedro e João Ventura, para um deles seguir para a Casa da Avó, em vez de entrar diretamente na principal. Sara apontou o nome de João Ventura.

A decisão não caiu nada bem ao concorrente, que reagiu de imediato e questionou a colega: «Porquê!?»

Perante a insistência, Sara justificou a escolha de forma simples, explicando que não tinha sentido uma ligação com o colega. «Não senti a vibe», afirmou.

João Ventura, porém, mostrou-se pouco convencido com a explicação e respondeu sem rodeios e com alguma revolta: «Essa desculpa é um clássico dos reality shows».

Veja o momento aqui:

O momento marcou a primeira desavença do Big Brother Verão, ainda durante a gala de estreia, deixando claro que o ambiente promete aquecer desde os primeiros minutos de jogo. Se o arranque serve de indicador, esta edição tem tudo para ficar marcada por fortes emoções e muitos confrontos.