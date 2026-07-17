Antes de entrar no Big Brother, Joaquim já somava milhares de visualizações nas redes sociais. E o vídeo que envolve Ariana Miranda é a prova

Joaquim Ribeiro tem sido um dos concorrentes mais comentados da edição, mas já antes de entrar no programa fazia sucesso nas redes sociais. As páginas de Instagram e Tiktok do concorrente está repleta de vídeos cómicos, que somam milhares de gostos e comentários e um deles envolve Ariana Miranda.

O concorrente, natural de Guimarães, nunca escondeu a sua criatividade, a começar pelo nome escolhido para a sua página de Instagram e Tiktok: um trocadilho icónico com o seu próprio nome: @quim.pecável

Entre os vídeos, destacam-se as reações a edições anteriores do programa. Em especial, um video que reage a um apelo de Ariana Miranda com humor e soma mais de 330 mil visualizações e milhares de gostos e comentários.

Nos comentários, é possível encontrar até reações de ex-concorrentes, que não ficam indiferentes ao humor de Joaquim.