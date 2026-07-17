Antes de entrar no Big Brother, Joaquim já somava milhares de visualizações nas redes sociais. E o vídeo que envolve Ariana Miranda é a prova
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Joaquim já fazia sucesso nas redes sociais antes de entrar no Big Brother Verão. De entre os vídeos mais virais, há um que envolve Ariana Miranda.
Joaquim Ribeiro tem sido um dos concorrentes mais comentados da edição, mas já antes de entrar no programa fazia sucesso nas redes sociais. As páginas de Instagram e Tiktok do concorrente está repleta de vídeos cómicos, que somam milhares de gostos e comentários e um deles envolve Ariana Miranda.
O concorrente, natural de Guimarães, nunca escondeu a sua criatividade, a começar pelo nome escolhido para a sua página de Instagram e Tiktok: um trocadilho icónico com o seu próprio nome: @quim.pecável
Entre os vídeos, destacam-se as reações a edições anteriores do programa. Em especial, um video que reage a um apelo de Ariana Miranda com humor e soma mais de 330 mil visualizações e milhares de gostos e comentários.
Nos comentários, é possível encontrar até reações de ex-concorrentes, que não ficam indiferentes ao humor de Joaquim.