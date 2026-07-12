Jorge Jesus deixa icónica ex-concorrente do Secret Story em lágrimas. E o motivo é inesperado

Jorge Jesus continua a ser um dos nomes mais falados da atualidade. Depois de ter sido anunciado como o novo selecionador nacional, o treinador português voltou a conquistar as atenções, desta vez por um motivo bem diferente do futebol.

Este fim de semana, Detchi, namorado de Fanny Rodrigues, partilhou nas redes sociais uma imagem da antiga concorrente de "Secret Story – Casa dos Segredos" visivelmente emocionada, com lágrimas nos olhos.

"A minha menina a chorar com a entrevista ao Jorge Jesus", escreveu o jovem na legenda da publicação, revelando que foi precisamente a conversa do treinador quem provocou a reação da apresentadora.

O momento rapidamente despertou a curiosidade dos seguidores, numa altura em que Jorge Jesus está a ser falado devido ao anúncio da sua chegada ao comando da Seleção Nacional. A entrevista, marcada por um tom emotivo e reflexivo, acabou por tocar Fanny Rodrigues, que não conseguiu esconder a emoção.

A verdade é que Jorge Jesus vive uma fase de enorme mediatismo. Depois de uma carreira repleta de títulos em Portugal e no estrangeiro, o treinador prepara-se agora para assumir um dos maiores desafios da sua carreira: liderar a Seleção Nacional. Esta entrevista acabou, assim, por não passar despercebida, emocionando até uma das figuras mais conhecidas dos realities portugueses.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja a imagem de Fanny em lágrimas.