Viral! Este ex-concorrente apanhou a namorada a traí-lo em flagrante e o impensável aconteceu

19:49
Imperdível: Discurso do Big Brother emociona finalistas - Big Brother
06:46

Imperdível: Discurso do Big Brother emociona finalistas

19:32
Afonso Leitão acusa Viriato Quintela de ser ‘discípulo’ de Bruno de Carvalho - Big Brother
03:32

Afonso Leitão acusa Viriato Quintela de ser ‘discípulo’ de Bruno de Carvalho

19:28
«Gostava de ver a Miranda sozinha, sem aliados»: Jéssica Vieira não poupa a rival - Big Brother
03:24

«Gostava de ver a Miranda sozinha, sem aliados»: Jéssica Vieira não poupa a rival

19:22
«Eu transformei-me completamente»: Bruna fala sobre a experiência no Big Brother Verão - Big Brother
02:11

«Eu transformei-me completamente»: Bruna fala sobre a experiência no Big Brother Verão

19:14
Jéssica Vieira confessa impacto do primeiro encontro com Afonso Leitão na estreia - Big Brother
04:29

Jéssica Vieira confessa impacto do primeiro encontro com Afonso Leitão na estreia

18:56
Catarina Miranda revela lado obscuro da exposição pública - Big Brother
04:16

Catarina Miranda revela lado obscuro da exposição pública

18:47
«Voltei-me a apaixonar neste programa»: Catarina Miranda admite tudo o que sente - Big Brother
04:13

«Voltei-me a apaixonar neste programa»: Catarina Miranda admite tudo o que sente

18:37
Peixeiras chegaram à Malveira e deixaram Viriato Quintela de mau humor - Big Brother
03:49

Peixeiras chegaram à Malveira e deixaram Viriato Quintela de mau humor

18:28
«Toda a gente gozava comigo»: Concorrentes abrem-se sobre maiores traumas de infância - Big Brother
03:31

«Toda a gente gozava comigo»: Concorrentes abrem-se sobre maiores traumas de infância

18:13
Tensão na casa: Viriato Quintela aponta falha de Catarina Miranda durante dinâmica dos desejos - Big Brother
03:50

Tensão na casa: Viriato Quintela aponta falha de Catarina Miranda durante dinâmica dos desejos

17:49
Inédito. Catarina Miranda revela dinâmica que envolve Jéssica Vieira e Afonso Leitão - Big Brother
04:17

Inédito. Catarina Miranda revela dinâmica que envolve Jéssica Vieira e Afonso Leitão

17:34
Afonso Leitão quer dar segunda oportunidade a Jéssica Vieira? Eis a resposta do concorrente - Big Brother
08:54

Afonso Leitão quer dar segunda oportunidade a Jéssica Vieira? Eis a resposta do concorrente

17:00
«Estás-te a apaixonar novamente por mim?»: Jéssica Vieira surpreende Afonso Leitão com pergunta inesperada - Big Brother
03:23

«Estás-te a apaixonar novamente por mim?»: Jéssica Vieira surpreende Afonso Leitão com pergunta inesperada

16:55
«Tu estás a gostar dela, não é?»: Afonso Leitão quebra o silêncio - Big Brother
04:20

«Tu estás a gostar dela, não é?»: Afonso Leitão quebra o silêncio

16:50
«Ainda sentes alguma coisa por mim?»: Jéssica Vieira faz a pergunta mais esperada a Afonso Leitão - Big Brother
02:50

«Ainda sentes alguma coisa por mim?»: Jéssica Vieira faz a pergunta mais esperada a Afonso Leitão

16:47
Ex-casal novamente a sós: Afonso Leitão e Jéssica Vieira em lanche inesperado - Big Brother
05:29

Ex-casal novamente a sós: Afonso Leitão e Jéssica Vieira em lanche inesperado

16:37
Afonso Leitão deixa todos de boca aberta com talento escondido - Big Brother
09:19

Afonso Leitão deixa todos de boca aberta com talento escondido

14:51
Miranda almoça em companhia especial e desabafa: «Acho que vou ganhar tudo e mais alguma coisa» - Big Brother
03:09

Miranda almoça em companhia especial e desabafa: «Acho que vou ganhar tudo e mais alguma coisa»

12:16
Como ficará a relação de Afonso Leitão e Catarina Miranda após o «Big Brother Verão»? A opinião de Marcelo Palma - Big Brother
06:41

Como ficará a relação de Afonso Leitão e Catarina Miranda após o «Big Brother Verão»? A opinião de Marcelo Palma

12:10
Catarina Miranda dá conselho a Afonso mas a reação não é a esperada - Big Brother
02:59

Catarina Miranda dá conselho a Afonso mas a reação não é a esperada

12:06
Dinâmica ao rubro: Afonso diz que Viriato «perdeu a noção» e Catarina Miranda responde à letra a Jéssica - Big Brother
03:05

Dinâmica ao rubro: Afonso diz que Viriato «perdeu a noção» e Catarina Miranda responde à letra a Jéssica

12:06
Em dinâmica, Viriato critica Catarina Miranda e a concorrente não se deixa ficar - Big Brother
02:40

Em dinâmica, Viriato critica Catarina Miranda e a concorrente não se deixa ficar

12:04
Cristina Ferreira sobre Miranda: «Se a Catarina não tivesse entrado, este Big Brother tinha sido outra coisa» - Big Brother
07:46

Cristina Ferreira sobre Miranda: «Se a Catarina não tivesse entrado, este Big Brother tinha sido outra coisa»

12:01
Marcia Soares sobre Jéssica Vieira: «Em casa estava a chorar com ela» - Big Brother
08:55

Marcia Soares sobre Jéssica Vieira: «Em casa estava a chorar com ela»

11:58
Manuel Melo recorda pensamento sobre Viriato Quintela: «Está a enterrar-se» - Big Brother
10:03

Manuel Melo recorda pensamento sobre Viriato Quintela: «Está a enterrar-se»

Viral! Este ex-concorrente apanhou a namorada a traí-lo em flagrante e o impensável aconteceu

  Big Brother
  Hoje às 15:37
Viral! Este ex-concorrente apanhou a namorada a traí-lo em flagrante e o impensável aconteceu - Big Brother

A reação correu o mundo e ninguém esperava o que aconteceu.

Os reality-shows são conhecidos por isso mesmo: captarem a vida real e as emoções à flor da pele e foi isso que aconteceu no programa 'La Isla de las Tentaciones', transmitido em Espanha na Telecinco e na Prime Video. 

O programa testa a fidelidade de casais em relacionamentos já existentes, separando-os e aproximando-os de outros solteiros para testar os seus limites e neste caso concreto, o teste falhou. 

 

Tudo aconteceu na oitava temporada do formato - que foi emitida em fevereiro deste ano - quando um dos concorrentes apanhou a namorada a traí-lo em flagrante e reagiu de forma inédita e surpreendente. 

Falamos de José Carlos Montoya e da namorada na altura, Anita Arboledas, que foi apanhada em flagrante a traí-lo com Manuel González, ex-concorrente da terceira temporada do formato. 

Após ser confrontado com as imagens em direto da traição, Montoya não escondeu a sua indignação com o que via, gritando como estava «destruído» e como aquela cena lhe metia «nojo».

 

A apresentadora tentou acalmá-lo, mas o espanhol mostrou-se visivelmente alterado e ignorou as chamadas de atenção, fazendo o impensável: foi a correr até ao outro lado da ilha, à casa onde residia a namorada com outros concorrentes, quebrando assim as regras do programa. 

Desesperado, Montoya gritava: «Destruíste-me, vais arrepender-te disto a tua vida toda. Porque é que me fizeste isto, porquê?». Mais tarde, foi a vez de Anita quebrar as regras e dirigir-se à vila onde estava o namorado, afirmando que queria ir embora com ele. 

Veja os vídeos dos momentos em cima e percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens de José Carlos Montoya. 

Temas: José Carlos Montoya Anita Arboledas La Isla de las Tentaciones

Maria Botelho Moniz levanta o véu sobre a gala final do Big Brother Verão

Há 26 min

Sempre clássica, Maria Botelho Moniz arrasa toda de branco

Há 2h e 24min

Ninguém tirou os olhos da carteira de Bruna Gomes. E sabemos onde comprar

Há 2h e 34min

Marcia Soares revela conversa que teve com Jéssica Vieira antes de entrar na casa e tem a ver com Afonso Leitão

Hoje às 17:18

«Muito sexy»: Isabela Cardinali aquece as redes sociais com fotos em lingerie

Hoje às 17:13

Sem ideias para o jantar? Siga esta receita rápida e proteica e faça um brilharete

Hoje às 17:05
Choque na Televisão: Cara por trás de famoso reality show morre momentos após dar à luz

Hoje às 13:38

Tragédia familiar: Aos 43 anos, produtora de famoso reality show morre após dar à luz

Hoje às 13:34
08:54

Afonso Leitão quer dar segunda oportunidade a Jéssica Vieira? Eis a resposta do concorrente

Hoje às 17:34
02:50

«Ainda sentes alguma coisa por mim?»: Jéssica Vieira faz a pergunta mais esperada a Afonso Leitão

Hoje às 16:50

O presente de sonho de qualquer mãe: Cristina Ferreira surpreendida pelo filho, Tiago

9 set, 17:13
Marcia Soares revela conversa que teve com Jéssica Vieira antes de entrar na casa e tem a ver com Afonso Leitão

Hoje às 17:18

«Muito sexy»: Isabela Cardinali aquece as redes sociais com fotos em lingerie

Hoje às 17:13

Sem ideias para o jantar? Siga esta receita rápida e proteica e faça um brilharete

Hoje às 17:05

Apresentador do BB prepara o jantar, mas é um detalhe no espelho que rouba a atenção dos fãs

Hoje às 16:26

Inesperado! Claudio Alegre e Cristiana Jesus 'juntos' em novo passo

Hoje às 15:55
02:24

Este beijo de Miranda a Afonso acabou de acontecer. E o sítio não podia ser mais inusitado

8 set, 12:45
05:06

O 'veneno' está servido! Jéssica e Miranda não deixam nada por dizer em jantar a duas: «Toca em feridas»

5 set, 19:38
04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

4 set, 09:56
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
03:37

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

8 set, 15:16
02:24

«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta

8 set, 12:40
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

4 set, 08:34
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
Cláudio Ramos fala sobre prestação de Maria Botelho Moniz no "Big Brother Verão"!

Há 15 min

"Big Brother Verão": José Eduardo Moniz quebra o silêncio sobre prestação de Maria Botelho Moniz!

Há 2h e 37min

"Isso não aconteceu": feito esclarecimento sobre Bruna e Sérgio Rossi!

Hoje às 17:45

Adriano Silva Martins admite: "Nem nos meus melhores sonhos me passou pela cabeça"

Hoje às 15:57

Cristina Ferreira questiona: "Muitos dizem que se a Catarina Miranda ganhar merece. Porquê?"

Hoje às 13:48
Maria Botelho Moniz levanta o véu sobre a gala final do Big Brother Verão

Há 26 min

Sempre clássica, Maria Botelho Moniz arrasa toda de branco

Há 2h e 24min

De Tony Carreira a Anselmo Ralph: Painel de luxo na gala final do Big Brother Verão

9 set, 14:37

Final do Big Brother Verão: Concorrentes em choque com novidade de Maria Botelho Moniz

9 set, 10:03

Maria Botelho Moniz anuncia novidade escaldante aos finalistas

8 set, 22:25
Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
