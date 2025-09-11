Viral! Este ex-concorrente apanhou a namorada a traí-lo em flagrante e o impensável aconteceu

Os reality-shows são conhecidos por isso mesmo: captarem a vida real e as emoções à flor da pele e foi isso que aconteceu no programa 'La Isla de las Tentaciones', transmitido em Espanha na Telecinco e na Prime Video.

O programa testa a fidelidade de casais em relacionamentos já existentes, separando-os e aproximando-os de outros solteiros para testar os seus limites e neste caso concreto, o teste falhou.

Tudo aconteceu na oitava temporada do formato - que foi emitida em fevereiro deste ano - quando um dos concorrentes apanhou a namorada a traí-lo em flagrante e reagiu de forma inédita e surpreendente.

Falamos de José Carlos Montoya e da namorada na altura, Anita Arboledas, que foi apanhada em flagrante a traí-lo com Manuel González, ex-concorrente da terceira temporada do formato.

Após ser confrontado com as imagens em direto da traição, Montoya não escondeu a sua indignação com o que via, gritando como estava «destruído» e como aquela cena lhe metia «nojo».

A apresentadora tentou acalmá-lo, mas o espanhol mostrou-se visivelmente alterado e ignorou as chamadas de atenção, fazendo o impensável: foi a correr até ao outro lado da ilha, à casa onde residia a namorada com outros concorrentes, quebrando assim as regras do programa.

Desesperado, Montoya gritava: «Destruíste-me, vais arrepender-te disto a tua vida toda. Porque é que me fizeste isto, porquê?». Mais tarde, foi a vez de Anita quebrar as regras e dirigir-se à vila onde estava o namorado, afirmando que queria ir embora com ele.

