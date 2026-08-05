Última hora: José Castelo Branco sofre acidente e acaba no hospital
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Depois de celebrar uma importante vitória em tribunal, José Castelo Branco viveu um momento inesperado. O socialite revelou nas redes sociais que sofreu um acidente e acabou por receber assistência médica no hospital.
José Castelo Branco voltou a recorrer às redes sociais para partilhar um momento marcante. Depois de ter vencido o processo em tribunal contra o senhorio do apartamento onde reside, em Nova Iorque, o socialite revelou que acabou por sofrer um acidente.
Através de um vídeo publicado no Instagram, José Castelo Branco contou aos seguidores que tudo aconteceu pouco depois de conhecer a decisão do tribunal. «A todos os que me desejaram boa sorte, ganhei o processo judicial e quase parti uma perna», revelou.
Nas imagens, o socialite surge já no hospital, enquanto recebe assistência médica, tranquilizando os seguidores quanto ao sucedido.
Na legenda da publicação, José Castelo Branco mostrou-se determinado e deixou uma mensagem em tom de desabafo: «Desta vez não, diabo! Desta vez não!».
Recorde-se que, recentemente, José Castelo Branco saiu vencedor do processo judicial contra o senhorio do apartamento onde vive, em Nova Iorque, garantindo assim o direito de continuar a usufruir da habitação. Contudo, a celebração da decisão acabou por ser interrompida por este inesperado contratempo.