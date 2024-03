Lady Betty hospitalizada, logo após aterrar em Portugal: «Tinha a perna toda negra (...) Derramava sangue»

No TVI Extra, acompanhámos o batizado da neta de José Castelo Branco e, em entrevista à TVI, recordou um momento trágico que viveu com Lady Betty, mal aterrou em Portugal. Betty teve de ser hospitalizada, depois de um incidente no aeroporto. «Foi muito complicado. Magoaram imenso a Betty», começou por dizer José Castelo Branco, cujo pesadelo continuou no hospital: «Tinha a perna toda negra (...) Derramava sangue». José ainda recordou as palavras da mulher, ao ir buscá-la: «Tira-me desta tortura».

Veja outros temas que deram que falar no TVI Extra:

A TVI também teve oportunidade de entrevistar a própria Lady Betty, que entretanto melhorou e marcou presença no batizado de Constança, filha de Guilherme, e rasgou largos elogios a José Castelo Branco, seu marido e cuidador: «Ele toma muito bem conta de mim».

Lili Caneças e Flávio Furtado esstiveram presentes no batizado e a TVI aproveitou o momento, para esclarecer uma polémica: Lili e Flávio estão de costas voltadas? Saiba tudo: