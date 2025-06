Irreconhecíveis: Estas ex-concorrentes sofreram as mudanças mais radicais da história e há uma então...

Se pensa que já viu tudo, desengane-se. Está prestes a assistir às maiores mudanças de visual da história dos reality-shows portugueses. Quando o programa acaba e os anos passam, as diferenças na vida dos e-ex-concorrentes são muitas, mas na aparência física notam-se mais ainda.

Fomos investigar as maiores mudanças de visual e também corporais de ex-concorrentes de reality-shows e encontrámos diferenças impressionantes, havendo casos de pessoas que estão irreconhecíveis, como vai poder comprovar na galeria acima.

O caso mais gritante e surpreendente é mesmo o de Juliana Dias. A concorrente entrou no Secret Story 4 e sogfreu uma mudança inacreditável. De loira passou a morena e as mudanças no rosto são mais do que evidentes.

Também Jéssica Maria, Sandra Costa, Andreia Leal, Agnes Arabela, Cristiana Dionísio ou Joana Diniz mudaram muito ao longo dos anos.

Não esquecer ainda os casos incríveis de mudança de Fanny Rodrigues, Joana Diniz Bernardina Brito, Liliana Filipa, Mara Spínola, Lívia Ferreira, Noélia Pereira, Tatiana Boa-Nova e Sofiya Muzychak.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja o antes e depois destas ex-concorrentes, com mudanças verdadeiramente impressionantes!