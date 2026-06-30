A transformação impressionante desta ex-concorrente está a chocar o País: «Duas pessoas diferentes!»

Entrou num dos reality shows mais marcantes da televisão portuguesa há mais de uma década e ficou na memória dos espectadores com uma imagem muito característica. No entanto, quem olha para as fotografias mais recentes dificilmente acredita que se trata da mesma pessoa. A mudança de visual é tão radical que as redes sociais encheram-se de comentários de surpresa.

A protagonista desta transformação é Juliana Dias, que participou no Secret Story 4, em 2013. Na altura, a jovem apresentou-se ao público com um cabelo loiro que rapidamente se tornou uma das suas imagens de marca. Hoje, porém, o cenário é completamente diferente.

Juliana surge agora com os cabelos morenos, um estilo renovado e uma imagem que muitos consideram quase irreconhecível. A transformação não passou despercebida aos internautas, que rapidamente começaram a comparar fotografias da altura do programa com as imagens mais recentes.

Na rede social X (antigo Twitter), multiplicam-se as reações de espanto. «Que lhe aconteceu? Parecem duas pessoas diferentes», escreveu um utilizador. Outro comentou: «Nem parece a mesma.. E a cor dela 😱😱». As comparações continuam com mensagens como «Nem parece a mesma pessoa» e ainda «São a mesma pessoa sequer?».

A mudança de cor de cabelo, aliada a uma imagem mais madura e cuidada, contribuiu para que muitos quase não a reconhecessem. Ainda assim, a transformação de Juliana Dias está a dar muito que falar nas redes sociais, onde são muitos os que garantem que, ao olhar para o antes e o depois, parece tratar-se de duas pessoas completamente diferentes.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens de Juliana Dias.