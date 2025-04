Morreu a avó de uma ex-concorrente do Big Brother

Jully Rose esclarece rumores: «Tens silicone no rabo?». Saiba tudo aqui!

Juliana Vieira , mais conhecida como Jully Rose, ex-concorrente do Big Brother 2022, recorreu recentemente às redes sociais para partilhar um momento de dor. A jovem revelou estar de luto após a perda da sua avó, deixando uma mensagem simples para comunciar a perda.

A ex-participante do reality show tem tido uma presença ativa nas redes sociais, onde partilha momentos do seu dia a dia e interage com os seguidores. Desta vez, usou a plataforma para expressar o seu luto e homenagear a avó, que também apareceu diversas vezes na conta da jovem.

Esta ex-concorrente vende conteúdo em plataformas específicas para adultos , tem-se mostrado cada vez mais sensual nas suas redes sociais. Com várias fotografias a exibir as curvas que tem, a jovem leva os seguidores à loucura.

Longe dos ecrãs, Juliana tem-se dedicado às redes sociais e à vende de fotografias sensuais na plataforma para adultos Only Fans.

Relembre aqui a VT de apresentação de Juliana Vieira:

