É das ex-concorrentes mais escaldantes do país. Agora surpreende todos ao anunciar gravidez
- Big Brother
-
Entrou no Big Brother e já fazia furor nas plataformas de adultos. Agora surpreende todos ao anunciar gravidez.
Uma antiga concorrente de um reality show que também se tornou conhecida pela presença em plataformas de conteúdo para adultos está a viver uma nova fase da vida. A personalidade surpreendeu os seguidores ao anunciar que está grávida. Parabéns, Jully Rose!
A notícia surge depois de ter conquistado notoriedade através da televisão e, posteriormente, através da criação de conteúdos para plataformas destinadas ao público adulto. A gravidez marca agora uma mudança significativa no percurso da conhecida figura.
O anúncio foi recebido com surpresa pelos seguidores, que rapidamente reagiram à novidade nas redes sociais.
A ligação ao universo dos reality shows e a atividade nas plataformas de conteúdo adulto contribuíram para aumentar a sua exposição pública, tornando qualquer novidade relacionada com a sua vida pessoal particularmente acompanhada.
A gravidez surge, assim, como um dos anúncios mais marcantes da atualidade na vida da antiga concorrente, que se prepara para assumir um novo papel: o de mãe.
Veja mais na galeria acima.
Este ano: Ex-concorrente faz sucesso em plataforma para adultos com conteúdo íntimo: «Fatura-se muito dinheiro?»
A ex-concorrente do Big Brother 2022, Jully Rose, voltou a dar que falar ao marcar presença no programa Bom dia Alegria Numa conversa descontraída, mas reveladora, com Zé Lopes e Merche Romero, a jovem de 29 anos abriu o jogo sobre a sua atividade em plataformas digitais para adultos.
A entrevista aconteceu esta sexta-feira, 16 de janeiro. Conhecida pelo público português desde a sua participação no reality show da TVI, Jully Rose tem vindo a construir um percurso fora da televisão, apostando no universo online. Atualmente, grande parte do seu trabalho passa pela criação de conteúdos exclusivos numa plataforma como o OnlyFans, onde os seguidores pagam para aceder a imagens ousadas.
- Veja algumas das imagens mais sensuais na galeria acima.
Durante a entrevista, a influenciadora não evitou o tema que mais curiosidade desperta: o dinheiro. Questionada diretamente sobre os ganhos possíveis neste tipo de plataformas, respondeu de forma clara «há pessoas que conseguem ganhar bastante dinheiro, mas tudo depende da forma como cada um gere o seu conteúdo e a relação com quem segue».
Sem revelar valores concretos, Jully Rose explicou que o rendimento não depende apenas do número de subscritores, mas também da consistência, da estratégia e da ligação criada com o público: «Não é só publicar conteúdo, é preciso trabalhar bem a plataforma», deu a entender ao longo da conversa.
Apesar do caráter mais ousado do conteúdo que produz, fez questão de sublinhar que existem limites bem definidos: «Tenho sempre cuidado com aquilo que faço e com a imagem que quero passar», afirmou, mostrando que encara esta atividade como um trabalho estruturado e consciente.
Desde que saiu da casa mais vigiada do país, Jully Rose tem mantido uma presença ativa nas redes sociais, onde continua a conquistar seguidores com a sua personalidade direta e sem filtros. Esta nova fase da sua carreira mostra como muitos ex-participantes de reality shows estão a reinventar-se, explorando novas formas de rendimento na era digital.