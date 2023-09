Jully Rose e Miguel Vicente em picardias: «Levaste com um pau?»

Miguel Vicente reencontra-se com Bárbara Parada? Ex-casal esclarece tudo em direto!

Juliana Vieira, mais conhecida por Jully Rose, e Miguel Vicente, ambos ex-concorrentes do «Big Brother 2022» entraram numa picardia nas redes sociais.

Nas stories do Instagram, Jully Rose partilhou um vídeo no qual se mostra a ler uma revista onde Miguel Vicente aparece em calções de banho: «Levaste com um pau?», brincou a ex-concorrente.

O vencedor desta edição do «Big Brother» não tardou em responder à provocação: «Mão na cabeça, mão na cintura, segura o corpo», escreveu também nas suas stories, em tom de brincadeira.

Esta picardia entre os dois já não é nova. Na semana passada, Jully Rose partilhou uma fotografia ousada em lingerie e Miguel Vicente não resistiu a comentar: «Quero 2».