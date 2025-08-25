Uau! Kátia Aveiro perdeu mais de 30 kg e as diferenças vão deixá-lo de queixo caído

Perder peso é sempre um marco importante, sobretudo se as diferenças físicas forem muito visíveis. Foi o que aconteceu com Kátia Aveiro.

A irmã de Cristiano Ronaldo perdeu mais de 30 quilos e recorreu às redes sociais para mostrar o impressionante 'antes e depois' e as diferenças estão à vista.

Numa sessão de perguntas e respostas no Instagram, a também ex-concorrente de um reality-show em Espanha, foi questionada sobre a perda de peso e contou tudo.

«Olá Kátia. Quanto peso perdeste no total? Beijinhos», lê-se na pergunta de um seguidor. Em resposta, Kátia mostrou uma fotografia onde pesava 99 quilos e outra atual com 68 kg.

