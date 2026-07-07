A mensagem arrepiante de Kátia Aveiro para Cristiano Ronaldo: «A coroa nunca vai cair»

A eliminação de Portugal frente à Espanha no Mundial deixou milhões de portugueses desiludidos, mas houve uma mensagem em particular que rapidamente emocionou os fãs de Cristiano Ronaldo.

A irmã do capitão da Seleção Nacional, Kátia Aveiro, recorreu às redes sociais para deixar uma sentida homenagem ao jogador, demonstrando todo o orgulho que sente pelo percurso do craque.

Nas stories do Instagram, Kátia partilhou uma imagem de Cristiano Ronaldo no relvado, visivelmente emocionado após o encontro, acompanhada por palavras que tocaram os seguidores.

"Levanta a cabeça irmão.

A coroa nunca vai cair. ❤️🇵🇹

És gigante, és predestinado.

És incrível.

Obrigada por tudo.

Obrigada por tanto.

Obrigada pelos sonhos.

Obrigada pelas alegrias.

Obrigada milhões de vezes.

Até ao fim do fim."

A publicação rapidamente começou a circular nas redes sociais, com muitos adeptos a destacarem o apoio incondicional que a irmã sempre demonstrou por Cristiano Ronaldo, especialmente nos momentos mais difíceis da sua carreira.

Um gesto de apoio num momento difícil

A derrota frente à Espanha colocou um ponto final na caminhada de Portugal no Mundial, num jogo marcado pela enorme intensidade e pela inevitável desilusão da equipa das quinas.

Perante esse cenário, Kátia Aveiro fez questão de lembrar que um resultado não apaga tudo aquilo que Cristiano Ronaldo construiu ao longo de mais de duas décadas ao serviço da Seleção Nacional. Na mensagem, sublinha que "a coroa nunca vai cair", numa clara demonstração de que, independentemente do desfecho, o legado do internacional português permanece intacto.

Uma família sempre presente

Ao longo da carreira de Cristiano Ronaldo, Kátia Aveiro nunca escondeu a admiração pelo irmão, recorrendo frequentemente às redes sociais para o defender e enaltecer as suas conquistas.

Desta vez, voltou a fazê-lo numa altura particularmente delicada, deixando palavras de incentivo e gratidão por todos os momentos que o capitão proporcionou aos portugueses.

A mensagem foi amplamente elogiada pelos fãs, que destacaram o carinho e a união da família Aveiro. Para muitos, as palavras de Kátia resumem o sentimento de milhares de portugueses: independentemente do resultado, Cristiano Ronaldo continuará a ser uma das maiores figuras da história do futebol e um símbolo incontornável do desporto nacional.