Irmã de Cristiano Ronaldo volta a pronunciar-se acerca de "reclamação". E este foi o motivo

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Kátia Aveiro mostrou-se surpreendida.

Kátia Aveiro utilizou as redes sociais para fazer uma reclamação há cerca de uma semana. Na manhã desta quinta-feira, dia 13 de agosto, a irmã de Cristiano Ronaldo revelou ter visto o “problema” resolvido.

No vídeo, partilhado no Instagram, a irmã do craque começou por recordar a situação:

«Lembram-se de eu ter partilhado com vocês a semana passada que isto estava tudo triste, cheio de arbustos. Deixa ver aqui os banquinhos aqui em baixo como é que estão.»

De seguida, Kátia Aveiro mostrou-se satisfeita com as melhorias entretanto feitas no local:

«Tem cara de quem teve aqui ia dar uma limpeza. (…) Deram aqui uma página bonita. Aqui estava cheio de arbustos. Não está perfeito, mas está bom. Já tem melhor aspeto. Os bancos já dão para sentar aqui. Sim, senhor.»

A irmã de Cristiano Ronaldo terminou por deixar uma dúvida no ar, questionando se a limpeza teria sido uma resposta direta à sua reclamação:

«Não sei se é coincidência ou não, mas vieram aqui dar uma limpezazinha, cortar aqui as ervas daninhas.»

Veja o vídeo aqui: 

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Temas: Katia Aveiro Cristiano Ronaldo

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