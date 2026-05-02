Kelly Baron recorda participação no Big Brother VIP com imagens únicas. E declara-se a Pedro Guedes: «O prémio eras tu»

Em 2013, Kelly Baron e Pedro Guedes conheceram-se no Big Brother VIP. Foi dentro do reality show que os dois se apaixonaram e a relação perdura até hoje. Esta sexta-feira, 1 de maio, o vencedor daquela edição celebrou 46 anos e Kelly decidiu assinalar a data tão especial com uma declaração de amor que recorda como tudo começou.

No Instagram, a influencer brasileira partilhou um vídeo com vários momentos ao lado do marido. Alguns deles vividos dentro da casa mais vigiada do País, há 13 anos.

«Há 13 anos, eu saí do Brasil para um reality em Portugal. O que eu não sabia é que o prémio não era o programa. Eras TU», começou por escrever Kelly Baron, na legenda daquela publicação.

E prosseguiu: «De lá para cá: Casámos em 10 dias num programa de TV, viajámos o mundo, e você virou PAI do nosso Miguel há dois anos. Mas o que mais me transformou foi ter você como parceiro de vida.»

Kelly aproveitou a data especial para se declarar ao marido. «Você é a mente mais forte que eu conheço. Meu conselheiro quando tudo parece dar errado. Quem me lembra que eu sou capaz quando eu mesma duvido. Quem me ensinou que mudança real começa na cabeça, antes de chegar no corpo. De Dentro Para Fora. Eu aprendi isso vendo você viver», adiantou.



«Felizes 46 anos, meu amor @pedroguedesoficial. Que a gente continue escrevendo nossa história, um capítulo louco por vez. Te amo ❤️», findou.

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