Morte inesperada de ex-concorrente de reality show aos 39 anos

Kelsey Bateman, conhecida pela participação no reality show norte-americano “Rock of Love”, morreu inesperadamente aos 39 anos, revelou a família.

A notícia foi avançada pelo site TMZ, que cita familiares da ex-concorrente do programa em que várias mulheres disputavam o coração do vocalista dos Poison, Bret Michaels. Até ao momento, não foram divulgadas a causa da morte nem a data exata do falecimento.

Kelsey Bateman tinha apenas 21 anos quando participou na terceira e última temporada de “Rock of Love”. Na altura, juntou-se a outras 24 mulheres numa experiência que acompanhava a vida em digressão com o músico de hard rock, então com 45 anos.

A sua passagem pelo programa ficou marcada por momentos intensos. Num dos episódios mais comentados, Kelsey Bateman chegou embriagada e em lágrimas à gravação, o que acabou por precipitar a sua saída. Bret Michaels justificou a eliminação, afirmando que as atitudes da jovem mostravam que não estava a tomar as melhores decisões dentro do reality show.

A morte precoce da ex-participante deixa fãs e seguidores em choque, sobretudo por se tratar de uma figura que, apesar do afastamento mediático, ficou na memória de quem acompanhou o fenómeno televisivo.