A chef do Big Brother Verão: Kina está a temperar a casa e o paladar do país!

Joaquina Branco, uma das concorrentes mais comentadas do Big Brother 2025, tem vindo a conquistar o público não só pela sua personalidade carismática, mas também pelos seus dotes culinários. A popularidade de Kina, como é carinhosamente tratada pelos colegas da casa, disparou nas últimas semanas, ao ponto de liderar as pesquisas do Google em Portugal.

A concorrente tem vindo a destacar-se, sobretudo, pelas receitas criativas e deliciosas que prepara dentro da casa mais vigiada do país. Uma das suas criações que mais deu que falar foi um bolo de marshmallow, confecionado dentro da casa, que deixou tanto os colegas como os telespectadores completamente rendidos.

O sucesso de Kina nas plataformas digitais continua a crescer, com milhares de utilizadores a procurarem mais informações sobre as suas receitas e momentos dentro do reality show. A sua presença tem sido um verdadeiro fenómeno nas redes sociais, tornando-se uma das figuras mais seguidas e comentadas desta edição do Big Brother.