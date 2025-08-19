Kina revela ritual com ingrediente da cozinha para atrair dinheiro

Ao Minuto

22:44
A derradeira revelação: Jéssica Vieira ainda está apaixonada por Afonso Leitão? - Big Brother
01:03

A derradeira revelação: Jéssica Vieira ainda está apaixonada por Afonso Leitão?

22:36
«Eu amei muito, muito, muito o Afonso...»: Jéssica Vieira abre o coração em direto - Big Brother
01:53

«Eu amei muito, muito, muito o Afonso...»: Jéssica Vieira abre o coração em direto

22:33
Jéssica Vieira deixa uma porta aberta para um futuro com Afonso Leitão? Eis a resposta - Big Brother
01:16

Jéssica Vieira deixa uma porta aberta para um futuro com Afonso Leitão? Eis a resposta

22:25
«Está apaixonada?»: A pergunta de Maria Botelho Moniz que levou à confissão mais esperada - Big Brother
01:30

«Está apaixonada?»: A pergunta de Maria Botelho Moniz que levou à confissão mais esperada

22:23
«Eu sei o que ele sente por mim (...) O olhar não mente»: Miranda acredita que o sentimento por Afonso é correspondido - Big Brother
03:04

«Eu sei o que ele sente por mim (...) O olhar não mente»: Miranda acredita que o sentimento por Afonso é correspondido

22:13
«Para de manipular situações a teu favor, chega!»: Jéssica perde as estribeiras com Miranda e o barraco instala-se - Big Brother
03:51

«Para de manipular situações a teu favor, chega!»: Jéssica perde as estribeiras com Miranda e o barraco instala-se

22:06
Bate-boca em direto entre Miranda e Jéssica: «Tenho aqui uma pessoa que não me é nada a mandar-me recados» - Big Brother
03:01

Bate-boca em direto entre Miranda e Jéssica: «Tenho aqui uma pessoa que não me é nada a mandar-me recados»

21:59
Miranda faz duras acusações a restantes mulheres da casa e assegura: «Quem tenho ao meu lado é o Afonso» - Big Brother
02:34

Miranda faz duras acusações a restantes mulheres da casa e assegura: «Quem tenho ao meu lado é o Afonso»

21:46
Afonso exalta-se com Miranda e concorrente atira «Não gosto de ti como amigo...» - Big Brother
02:33

Afonso exalta-se com Miranda e concorrente atira «Não gosto de ti como amigo...»

20:19
Inédito: Enquanto Miranda desespera com palavras de rejeição de Afonso, Jéssica espreita pela porta e ouve tudo - Big Brother
05:43

Inédito: Enquanto Miranda desespera com palavras de rejeição de Afonso, Jéssica espreita pela porta e ouve tudo

20:16
«Eu e tu não temos absolutamente nada»: Afonso não dá hipótese a Miranda e esta acaba... a chorar - Big Brother
03:52

«Eu e tu não temos absolutamente nada»: Afonso não dá hipótese a Miranda e esta acaba... a chorar

20:07
Kina revela ritual com ingrediente da cozinha para atrair dinheiro - Big Brother

Kina revela ritual com ingrediente da cozinha para atrair dinheiro

20:03
«Entrei aqui ainda a gostar dele... e gosto»: Em lágrimas, Jéssica assume por fim sentimento por Afonso - Big Brother
03:37

«Entrei aqui ainda a gostar dele... e gosto»: Em lágrimas, Jéssica assume por fim sentimento por Afonso

19:54
«Não faças filmes na tua cabeça»: A sós, Afonso esclarece 'coração apertado' de Miranda? - Big Brother
04:10

«Não faças filmes na tua cabeça»: A sós, Afonso esclarece 'coração apertado' de Miranda?

19:46
Kina e Viriato Quintela: Conheça o que os une fora da casa - Big Brother

Kina e Viriato Quintela: Conheça o que os une fora da casa

19:39
«Tu és o meu ponto fraco»: O momento a dois de Jéssica e Afonso que deixou Miranda no chão - Big Brother
05:08

«Tu és o meu ponto fraco»: O momento a dois de Jéssica e Afonso que deixou Miranda no chão

19:37
O elefante rebelde entrou na casa do Big Brother e deixou a cara de dois concorrentes... 'feitas num bolo' - Big Brother
04:40

O elefante rebelde entrou na casa do Big Brother e deixou a cara de dois concorrentes... 'feitas num bolo'

19:24
O tema [sensível] do corpo das mulheres que deixou duas concorrentes em lágrimas - Big Brother
03:14

O tema [sensível] do corpo das mulheres que deixou duas concorrentes em lágrimas

19:14
Participe na votação gratuita e decida o próximo desafio de um concorrente do Big Brother Verão - Big Brother

Participe na votação gratuita e decida o próximo desafio de um concorrente do Big Brother Verão

19:09
Nova 'concorrente' entra na casa do Big Brother e deixa um 'presente' - Big Brother
06:06

Nova 'concorrente' entra na casa do Big Brother e deixa um 'presente'

19:04
«É tipo Pocahontas, perfeita»: Há borboletas no estômago de Viriato perante Ana Duarte? - Big Brother
03:18

«É tipo Pocahontas, perfeita»: Há borboletas no estômago de Viriato perante Ana Duarte?

19:02
Piquenique da líder une críticas a Catarina e Afonso e arranca provocações no jardim - Big Brother
03:46

Piquenique da líder une críticas a Catarina e Afonso e arranca provocações no jardim

18:41
Novo avião para Catarina Miranda provoca reações curiosas em duas concorrentes - Big Brother
01:18

Novo avião para Catarina Miranda provoca reações curiosas em duas concorrentes

18:37
«Via a barriga a crescer, mas não existia nada lá dentro»: Jéssica Vieira partilha dor que a irá acompanhar para sempre - Big Brother
03:20

«Via a barriga a crescer, mas não existia nada lá dentro»: Jéssica Vieira partilha dor que a irá acompanhar para sempre

17:44
«Queriam tirar-me o bebé»: Kina do Big Brother expõe drama vivido na juventude - Big Brother

«Queriam tirar-me o bebé»: Kina do Big Brother expõe drama vivido na juventude

Acompanhe ao minuto

Kina revela ritual com ingrediente da cozinha para atrair dinheiro

  • Big Brother
  • Há 2h e 54min
Kina revela ritual com ingrediente da cozinha para atrair dinheiro - Big Brother

No Big Brother Verão, Kina surpreendeu ao revelar crenças e rituais para afastar o mau-olhado e energias negativas. Entre o alho debaixo da almofada, banhos de sal e folhas de louro com mensagens escritas, a concorrente garante que estas práticas «não são bruxaria», mas sim formas de reconexão com a fé, a natureza e Deus.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

No Big Brother Verão, Kina surpreendeu os colegas ao partilhar várias dicas caseiras para afastar o mau-olhado, pesadelos e energias negativas. A concorrente garantiu que se trata de práticas antigas, ligadas à natureza e à fé, e não de «bruxaria».

«Pões três coisinhas de alho debaixo da tua almofada e não tens mais pesadelos», explicou, acrescentando que este ritual tem origem em crenças enraizadas. «O alho está aliado à crença antiga, e tu vês nos filmes. A mitologia liga o alho e o louro. O louro à riqueza, o alho a afastar coisas negativas.»

Para Kina, a simbologia vai além das lendas de vampiros ou lobisomens. «Isso são alegorias, porque, na verdade, o que afasta as coisas negativas é a crença, é a energia que pões nisso. O alho significa isso: que as coisas negativas são afastadas da nossa vida», afirmou.

Durante a conversa, a concorrente foi enumerando outras práticas espirituais que garante serem eficazes. Entre elas, destacou o uso do alho queimado como incenso: «Tu queimas a casquinha de alho e dizes: afasta-me as coisas negativas e traz a mim o que eu mais desejo. Não precisas falar, basta pensares. E estás com um incenso puro.»

Outra das sugestões foi o banho de sal, descrito como uma forma de limpar as energias acumuladas: «Serve para limpar a porcaria toda que a gente tem durante o dia», disse, sem rodeios.

Kina referiu ainda o poder do louro como símbolo de abundância e prosperidade. «O louro traz dinheiro. Há um número que tu escreves na folha do louro com uma caneta, metes no telemovel e vais ver: tudo coisas boas atraem-te», contou, garantindo que já experimentou e sentiu resultados.

Visivelmente emocionada, admitiu até ter ficado arrepiada ao partilhar estas crenças. «Estou-me a arrepiar quando estou a contar isto, porque é verdade», sublinhou. Para a concorrente, nada disto é ocultismo, mas sim um gesto de reconexão com a fé e a natureza. «Não é bruxaria. Bruxaria é outras coisas. Isto são coisas pequenas que a gente faz com coisas da casa. O universo dá-nos e, na verdade, o universo é Deus.»

Relacionados

«Queriam tirar-me o bebé»: Kina do Big Brother expõe drama vivido na juventude

Escândalo: Aos gritos, Kina deixa Miranda e Afonso em choque e Big Brother é obrigado a intervir

Erros na cozinha? Kina afirma que chef Catarina Miranda cozinhou carne descongelada no micro-ondas há 3 dias. E ainda a lavou no lava-loiça

Morreu o ex-marido de Kina e a concorrente do Big Brother Verão ainda não sabe. Filho do antigo casal revela tudo
Temas: Kina

Notícias

Kina e Viriato Quintela: Conheça o que os une fora da casa

Há 3h e 15min

Participe na votação gratuita e decida o próximo desafio de um concorrente do Big Brother Verão

Há 3h e 47min

«Queriam tirar-me o bebé»: Kina do Big Brother expõe drama vivido na juventude

Hoje às 17:44

Todos pensam que se chama Bruna, mas não é assim: a história do nome que mudou a sua vida

Hoje às 17:30

Esta é a data final do Big Brother Verão: e o dia é surpreendente

Hoje às 17:19

Na final do Big Brother Verão vai acontecer algo inédito. E nós contamos-lhe tudo

Hoje às 17:18
Mais Notícias

Mais Vistos

Na final do Big Brother Verão vai acontecer algo inédito. E nós contamos-lhe tudo

Hoje às 17:18

Apaixonaram-se, separaram-se e o destino voltou a juntá-los: A história de amor de Jéssica e Afonso em imagens

Hoje às 14:12

O look arrebatador de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo sem fôlego

10 ago, 21:49

Todos pensam que se chama Bruna, mas não é assim: a história do nome que mudou a sua vida

Hoje às 17:30

Toda a verdade sobre o fim do namoro de Diogo Bordin e Carolina Braga

Hoje às 12:42
Ver Mais

EXCLUSIVOS BB

02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

11 ago, 00:01
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Marco Costa emociona Internet com declaração profunda. O motivo? É o mais especial de sempre

Hoje às 16:14

Lembra-se? Este apresentador da TVI já teve mais 70 quilos e as imagens são impressionantes

Hoje às 15:25

A transformação de Elisabete Moutinho após ser mãe: barriga tonificada e corpo em forma

Hoje às 12:49

Esta concorrente perdeu a barriga em tempo recorde e esta foi a fórmula que usou

Hoje às 12:49

Toda a verdade sobre o fim do namoro de Diogo Bordin e Carolina Braga

Hoje às 12:42
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

15 ago, 16:31
03:41

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

15 ago, 12:33
14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Já nasceu a segunda filha de Francisco Macau: veja a imagem da bebé!

Há 2h e 38min

Famosos revelam tudo no jogo "Casa, Beija ou Passa"

Há 3h e 56min

"Big Brother Verão" já tem dia para acabar... e não vai ser num domingo!

Hoje às 17:42

"Big Brother Verão" vai ter final inédita... fora de estúdio e com entrada livre!

Hoje às 17:28

Inédito! Final do Big Brother Verão vai fazer história e todos estão convidados

Hoje às 17:20
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Esta é a data final do Big Brother Verão: e o dia é surpreendente

Hoje às 17:19

Na final do Big Brother Verão vai acontecer algo inédito. E nós contamos-lhe tudo

Hoje às 17:18

Catarina Miranda está a tentar o papel de rejeitada? Maria Botelho Moniz aperta com a concorrente

17 ago, 22:21

Look de Maria Botelho Moniz é inundado de elogios. Mas o detalhe especial está nas joias

17 ago, 22:04

Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos

11 ago, 22:28
Ver Mais

Curva da Vida

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39
Ver Mais