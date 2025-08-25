Ao Minuto

O Big Brother está prestes a mudar radicalmente. Veja o anúncio final de Maria Botelho Moniz

Os concorrentes já decidiram: Veja aqui todas as nomeações - Big Brother
Os concorrentes já decidiram: Veja aqui todas as nomeações

Afonso, Miranda ou Jéssica? Já é conhecido o novo líder da casa - Big Brother
Afonso, Miranda ou Jéssica? Já é conhecido o novo líder da casa

Big Brother Verão: expulso inesperado surpreende tudo e todos - Big Brother

Big Brother Verão: expulso inesperado surpreende tudo e todos

«Ter de fazer de mãe, ter de fazer de pai...»: Pai de Ana Duarte não poupa palavras sobre o ex-genro - Big Brother
«Ter de fazer de mãe, ter de fazer de pai...»: Pai de Ana Duarte não poupa palavras sobre o ex-genro

«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda - Big Brother
«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão - Big Brother

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

Lágrimas, abraços e a última mensagem: A despedida em que ninguém queria acreditar - Big Brother
Lágrimas, abraços e a última mensagem: A despedida em que ninguém queria acreditar

Expulsão inesperada: Este é o concorrente que abandona a casa do Big Brother - Big Brother
Expulsão inesperada: Este é o concorrente que abandona a casa do Big Brother

«Foi um divórcio muito litigioso, fiquei sem nada...»: A vida de Ana Duarte ao lado de Ricardinho que a deixou sem chão - Big Brother
«Foi um divórcio muito litigioso, fiquei sem nada...»: A vida de Ana Duarte ao lado de Ricardinho que a deixou sem chão

«Esta é a música favorita do meu filho»: Maria Botelho Moniz canta e faz revelação inédita - Big Brother
«Esta é a música favorita do meu filho»: Maria Botelho Moniz canta e faz revelação inédita

Sem papas na língua, Miranda exclui Jéssica da prova do líder e manda-lhe tacada - Big Brother
Sem papas na língua, Miranda exclui Jéssica da prova do líder e manda-lhe tacada

Bruna ou Ana Duarte: Quem conquista uma vantagem e quem começa já com dois votos? Eis a resposta surpreendente - Big Brother
Bruna ou Ana Duarte: Quem conquista uma vantagem e quem começa já com dois votos? Eis a resposta surpreendente

Os momentos mais cómicos da semana estão aqui e Maria Botelho Moniz não se escapa - Big Brother
Os momentos mais cómicos da semana estão aqui e Maria Botelho Moniz não se escapa

Euforia em estúdio: Já conhecemos a primeira concorrente salva da noite - Big Brother
Euforia em estúdio: Já conhecemos a primeira concorrente salva da noite

Emoção ao rubro: Kina chora em direto e o namorado também, lavado em lágrimas - Big Brother
Emoção ao rubro: Kina chora em direto e o namorado também, lavado em lágrimas

'Eu Sou Kina': A novela da vida da concorrente no Big Brother que vai de bolos a bruxarias - Big Brother
'Eu Sou Kina': A novela da vida da concorrente no Big Brother que vai de bolos a bruxarias

Miranda põe a 'boca no trombone' e começa barraco com Ana Duarte: «Andas a dar palmadinhas no rabo do Viriato» - Big Brother
Miranda põe a 'boca no trombone' e começa barraco com Ana Duarte: «Andas a dar palmadinhas no rabo do Viriato»

«A Ana Duarte é uma mulher incrível...»: Viriato tece comentários inesperados sobre a concorrente - Big Brother
«A Ana Duarte é uma mulher incrível...»: Viriato tece comentários inesperados sobre a concorrente

«Quem é que consegue namorar um homem destes?»: Viriato assiste a imagens inéditas e ouve Ana Duarte a falar de si - Big Brother
«Quem é que consegue namorar um homem destes?»: Viriato assiste a imagens inéditas e ouve Ana Duarte a falar de si

Afonso está disposto a cortar ligação com Jéssica por causa de Miranda? A ex assiste a tudo de camarote - Big Brother
Afonso está disposto a cortar ligação com Jéssica por causa de Miranda? A ex assiste a tudo de camarote

'Verão e Ciúme': A novela das 9 que envolve o triângulo amoroso da casa - Big Brother
'Verão e Ciúme': A novela das 9 que envolve o triângulo amoroso da casa

Ao festejar vitória, Catarina Miranda toca em Viriato Quintela e este afasta-a e... limpa-se - Big Brother
Ao festejar vitória, Catarina Miranda toca em Viriato Quintela e este afasta-a e... limpa-se

«Caladinha! Tu não falas da minha filha»: Nervoso, Viriato 'passa-se' em direto com Miranda - Big Brother
«Caladinha! Tu não falas da minha filha»: Nervoso, Viriato 'passa-se' em direto com Miranda

O ‘sol’ do Big Brother Verão: Maria Botelho Moniz brilha em look amarelo. E os detalhes impressionam - Big Brother

O ‘sol’ do Big Brother Verão: Maria Botelho Moniz brilha em look amarelo. E os detalhes impressionam

Big Brother Verão: expulso inesperado surpreende tudo e todos

Big Brother Verão: expulso inesperado surpreende tudo e todos

A gala do Big Brother Verão voltou a ser marcada por tensão e incerteza entre os nomeados. Já é conhecido o expulso da noite, numa decisão surpreendente que apanhou muitos de surpresa.

Kina abandonou esta noite a casa mais vigiada do País por decisão dos espectadores. Em tempos considerada a concorrente preferida do público, viu o percurso chegar ao fim.

Recorde que, no início da gala, Jéssica Vieira foi a primeira a ser salva. Seguiu-se Viriato Quintela e, por fim, Afonso Leitão. O frente a frente final ficou entre Afonso Leitão e Kina, mas a estilista acabou por não resistir à votação. Veja aqui o momento.

Ao longo da sua participação, Kina emocionou os portugueses ao partilhar uma curva da vida marcada por dificuldades, superação e histórias pessoais que não deixaram ninguém indiferente. 

