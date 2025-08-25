Big Brother Verão: expulso inesperado surpreende tudo e todos

Kina abandonou esta noite a casa mais vigiada do País por decisão dos espectadores. Em tempos considerada a concorrente preferida do público, viu o percurso chegar ao fim.

Recorde que, no início da gala, Jéssica Vieira foi a primeira a ser salva. Seguiu-se Viriato Quintela e, por fim, Afonso Leitão. O frente a frente final ficou entre Afonso Leitão e Kina, mas a estilista acabou por não resistir à votação. Veja aqui o momento.

Ao longo da sua participação, Kina emocionou os portugueses ao partilhar uma curva da vida marcada por dificuldades, superação e histórias pessoais que não deixaram ninguém indiferente.