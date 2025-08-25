Kina quebra o silêncio sobre a polémica discussão do aborto com Catarina Miranda: «Levou-me ao extremo»

Kina após expulsão do Big Brother Verão: «Levaram-me ao limite»

Depois de ter sido expulsa do Big Brother Verão na gala de domingo, 24 de agosto, Kina esteve no programa Dois às 10 da TVI, onde comentou pela primeira vez a sua passagem pelo reality show. A agora ex-concorrente de 62 anos começou por frisar que a diferença de idades relativamente aos outros concorrentes foi uma das maiores dificuldades sentidas : «Tive e tenho todas aquelas gerações em mim»:

«Quando mostraram imagens minhas. caiu-me a ficha»

Questionada sobre o polémico comentário que fez acerca do aborto, durante uma discussão com Catarina Miranda - «tenho filhos porque não os abortei» - a ex-concorrente assumiu arrependimento: «Tenho [pena], porque realmente ela levou-me ao limite. Ela não, eles dois levaram-me ao limite (...) Ou atacando fisicamente ou verbalmente (...) Nunca pretendi isto. Aqui veem isto, mas há que ver para trás. O que aconteceu nesse mês e três semanas que eu estive na casa».

A estilista acrescentou ainda que deixou de dar importância à colega de competição: «Ela levou-me ao extremo, realmente essa menina não lhe presto muita atenção porque ela deixou de ter importância para mim a partir do momento que me chama de tudo, porque ela ofende-me de tudo. Eu sou reativa, eu não sou a que aciono, eu sou a reação da ação».

Kina acrescentou que não se recordava de que Catarina Miranda tinha tido um aborto e quais as circunstâncias: se foi ou não natural.

Kina justifica que entre uma dezena de concorrentes, apenas de desentendeu com Catarina Miranda e Afonso Leitão, considerando que os dois ofenderam-na várias vezes, levando-a ao limite: «Fui sempre a reação, nunca comecei». Ainda durante a entrevista, Kina considera que Catarina está apaixonada por Afonso, mas que não é recíproco.