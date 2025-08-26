Kina vem a público justificar atitude do marido Rafael durante a gala: «Ele pediu para não o fotografarem porque...»

Depois de ter sido expulsa do «Big Brother Verão», Kina quebrou o silêncio sobre o reencontro com o marido, Rafael, à saída do programa. A ex-concorrente descreveu o momento como confuso e emocional, revelando que ainda não compreendeu totalmente tudo o que aconteceu.

Em declarações à TV Guia, a ex-concorrente esclareceu tudo o que aconteceu entre Rafael e um fotógrafo da imprensa.

«O meu marido ficou talvez impactado com a notícia, mas ele não teve uma má reação, não é violento. Ele pediu para não o fotografarem porque estava a chorar, foi só isso, segundo o que entendi», explicou.

A chegada ao estúdio foi marcada por muita agitação e emoções fortes. «Aquela chegada ao estúdio foi uma confusão, eu também estava cansada. Assim, de repente, estou com o mundo à minha volta, o meu marido a querer contar tudo, o meu filho mais velho também estava lá, o mais novo ao telefone. No fundo, acabaram por não me contar nada», acrescentou nas declarações.

Kina confessou ainda que, ao abraçar finalmente o marido, percebeu que ele estava visivelmente triste. «Disse-lhe que tinha muitas saudades e ele respondeu-me que estava cansado, exausto. Falámos mais calmamente depois, mas o Rafael tinha a casa toda em cima dele, sozinho. É bom que eles estejam sem mim para ver a falta que faço», rematou para o site.