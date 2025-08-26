Kina vem a público justificar atitude do marido Rafael durante a gala: «Ele pediu para não o fotografarem porque...»

Ao Minuto

19:54
Viriato Quintela emociona-se ao falar da família e da vida fora do Big Brother Verão
03:23

Viriato Quintela emociona-se ao falar da família e da vida fora do Big Brother Verão

19:51
Gestão das refeições gera conflito: Jéssica Vieira ameaça desistir da prova e Afonso Leitão reage
04:31

Gestão das refeições gera conflito: Jéssica Vieira ameaça desistir da prova e Afonso Leitão reage

19:50
Poder da troca gera polémica: Catarina Miranda critica Ana e ouve pedido de desculpas atrás da porta
02:09

Poder da troca gera polémica: Catarina Miranda critica Ana e ouve pedido de desculpas atrás da porta

19:41
Clima de tensão na tarefa semanal: Viriato Quintela recusa participar e Afonso Leitão é criticado pela aposta total
04:58

Clima de tensão na tarefa semanal: Viriato Quintela recusa participar e Afonso Leitão é criticado pela aposta total

19:41
Catarina Miranda desiste novamente da prova e Afonso acusa sabotagem: «Escusas de me olhar de cima a baixo»
03:07

Catarina Miranda desiste novamente da prova e Afonso acusa sabotagem: «Escusas de me olhar de cima a baixo»

19:28
Afonso Leitão choca os colegas com decisão ousada!
04:27

Afonso Leitão choca os colegas com decisão ousada!

19:19
Viriato Quintela reage a escolha de Afonso Leitão: «Uma farça»
02:41

Viriato Quintela reage a escolha de Afonso Leitão: «Uma farça»

19:00
Catarina Miranda tem a certeza de que Afonso gosta ela, mas só leva negas: «Onde é que eu dei a entender que sinto alguma coisa por ti?»

Catarina Miranda tem a certeza de que Afonso gosta ela, mas só leva negas: «Onde é que eu dei a entender que sinto alguma coisa por ti?»

18:52
Tensão no Big Brother: Catarina Miranda confronta Viriato Quintela sobre nomeações
04:07

Tensão no Big Brother: Catarina Miranda confronta Viriato Quintela sobre nomeações

18:45
Afonso Leitão não dirige a palavra a Catraina Miranda: Veja a reação
02:44

Afonso Leitão não dirige a palavra a Catraina Miranda: Veja a reação

18:44
Catarina Miranda exclui Ana Duarte de dinâmica e acusa Bruna de estar manipulada
04:02

Catarina Miranda exclui Ana Duarte de dinâmica e acusa Bruna de estar manipulada

18:32
Catarina Miranda não quer beijos de Afonso? «Pode ter aí alguma infeção...»
03:22

Catarina Miranda não quer beijos de Afonso? «Pode ter aí alguma infeção...»

17:29
Ana Duarte zangada com atitude de Bruna? «Tu estiveste calada e eu é que tive de dizer»
12:49

Ana Duarte zangada com atitude de Bruna? «Tu estiveste calada e eu é que tive de dizer»

17:20
O outro lado do divórcio: Ricardinho responde a 'acusações' da ex-mulher Ana Duarte e já fala em tribunal

O outro lado do divórcio: Ricardinho responde a 'acusações' da ex-mulher Ana Duarte e já fala em tribunal

17:11
Viriato Quintela no limite com Afonso Leitão: «Se não calas a boca...»
04:52

Viriato Quintela no limite com Afonso Leitão: «Se não calas a boca...»

17:08
Catarina Miranda sai em defesa de Afonso contra Viriato: «Tudo o que ele está a dizer é só ridículo»
05:32

Catarina Miranda sai em defesa de Afonso contra Viriato: «Tudo o que ele está a dizer é só ridículo»

17:08
Viriato Quintela perde as estribeiras com Afonso Leitão: «Está calado!»
16:08

Viriato Quintela perde as estribeiras com Afonso Leitão: «Está calado!»

16:52
Catarina Miranda passa-se: «Vi a Ana falar mal de mim nas minhas costas»
02:59

Catarina Miranda passa-se: «Vi a Ana falar mal de mim nas minhas costas»

16:29
Discussão entre Catarina Miranda e Ana Duarte sobe de tom e acaba em gritaria
13:07

Discussão entre Catarina Miranda e Ana Duarte sobe de tom e acaba em gritaria

16:17
Estalou o verniz entre Catarina Miranda e Ana Duarte! Veja o que aconteceu
08:12

Estalou o verniz entre Catarina Miranda e Ana Duarte! Veja o que aconteceu

15:55
Catarina Miranda faz acusação a Jéssica Vieira: «Acho um pouco injusto...»
02:33

Catarina Miranda faz acusação a Jéssica Vieira: «Acho um pouco injusto...»

15:41
Nova troca de farpas! Viriato Quintela atira a Afonso Leitão: «És zero humilde»
07:44

Nova troca de farpas! Viriato Quintela atira a Afonso Leitão: «És zero humilde»

15:15
Miranda lança aviso a 'Diretor dos Recursos Humanos': «Não o meta num pedestal tão alto»
08:49

Miranda lança aviso a ‘Diretor dos Recursos Humanos’: «Não o meta num pedestal tão alto»

15:01
Hilariante: 'Diretor de Recursos Humanos' recolhe queixas de Catarina Miranda
07:14

Hilariante: ‘Diretor de Recursos Humanos’ recolhe queixas de Catarina Miranda

14:21
O 'Diretor de Recursos Humanos' já chegou à Malveira: Viriato Quintela entrou em ação!
07:54

O 'Diretor de Recursos Humanos' já chegou à Malveira: Viriato Quintela entrou em ação!

Hoje às 17:07

Kina vem a público justificar atitude do marido Rafael durante a gala: «Ele pediu para não o fotografarem porque...»

  • Hoje às 17:07
Kina vem a público justificar atitude do marido Rafael durante a gala: «Ele pediu para não o fotografarem porque...» - Big Brother

Big Brother: Kina fala sobre acontecimento polémico na gala, que se tornou notícia em vários meios de comunicação. Durante a gala, o marido Rafael dirigiu-se a um fotógrafo, exigindo que para-se de o fotograr.

Depois de ter sido expulsa do «Big Brother Verão», Kina quebrou o silêncio sobre o reencontro com o marido, Rafael, à saída do programa. A ex-concorrente descreveu o momento como confuso e emocional, revelando que ainda não compreendeu totalmente tudo o que aconteceu.

Em declarações à TV Guia, a ex-concorrente esclareceu tudo o que aconteceu entre Rafael e um fotógrafo da imprensa.

«O meu marido ficou talvez impactado com a notícia, mas ele não teve uma má reação, não é violento. Ele pediu para não o fotografarem porque estava a chorar, foi só isso, segundo o que entendi», explicou.

A chegada ao estúdio foi marcada por muita agitação e emoções fortes. «Aquela chegada ao estúdio foi uma confusão, eu também estava cansada. Assim, de repente, estou com o mundo à minha volta, o meu marido a querer contar tudo, o meu filho mais velho também estava lá, o mais novo ao telefone. No fundo, acabaram por não me contar nada», acrescentou nas declarações.

Kina confessou ainda que, ao abraçar finalmente o marido, percebeu que ele estava visivelmente triste. «Disse-lhe que tinha muitas saudades e ele respondeu-me que estava cansado, exausto. Falámos mais calmamente depois, mas o Rafael tinha a casa toda em cima dele, sozinho. É bom que eles estejam sem mim para ver a falta que faço», rematou para o site.

00:28

Brincadeira entre Catarina Miranda e Afonso Leitão corre mal. Concorrente ameaça com confessionário

Hoje às 10:23
04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

Ontem às 10:44
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

Ontem às 01:50
01:01

«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda

Ontem às 00:23
01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
