Após as críticas, vem a resposta. O rosto de Kina é natural ou já fez procedimentos estéticos?

Equipa de Kina reage a críticas após participação no “Big Brother Verão”.

Kina, nome artístico de Joaquina Branco, foi eliminada no passado domingo, dia 24, do Big Brother Verão. Após a saída, a equipa que gere as redes da ex-concorrente recorreu ao Instagram para esclarecer um aspeto que motivou vários comentários depreciativos sobre a sua aparência durante o programa.

«Esclarecer que a Kina, no programa, esteve muito inchada e até o corpo e a cara deformados devido a uma alergia ao pó e ao anti-alérgico com cortisona que lhe davam», escreveu o representante num story partilhado na conta da estilista.

Segundo a mesma nota: «O rosto da Kina e a voz ressentiram-se desse ataque de alergia diário». O comunicado sublinha ainda: «Se virem bem e analisarem, não são deformações. A Kina nunca fez nenhuma plástica nem inseriu botox. Felizmente, a genética foi favorável ao seu corpo».

Saiba mais sobre Kina:

Na casa, apresentou a sua Curva da Vida, e foi uma das mais marcantes de sempre na história dos reality shows. «A minha mãe estava num trabalho de parto doloroso porque me tinha partido os pés. Marcou-me muito porque via todas as crianças a andar e a gatinhar e eu estava sempre ao colo», começou por revelar.

Depois, Kina recordou uma vaga de sarampo que infetou todas as crianças da sua zona e quando ela pensava que tinha escapado, adoeceu: «Eu morro, tive uma paragem cardíaca, passam-me a certidão de óbito. Eu sonhei com um senhor de braços abertos, tinha um arco-íris. Eu queria ficar e uma voz disse-me ‘não, tu vais voltar’».

«Depois, tinha quatro anos, o meu irmão estava a brincar com uma arma carregada e lá vou eu outra vez, tiro na cabeça, não morri, vivi», contou Kina, num relato duro e impressionante de quem já sentiu a morte na pele por duas vezes, bem de perto.

Já mais tarde, Kina recordou um dos divórcios: «Fiquei sozinha, vim cá abaixo, fui pai e mãe, tinha dois trabalhos, senti-me sozinha, tudo o que conquistei era meu (...) Era dona de um palácio em Torres Novas, mas não era feliz no meu casamento».

«Era muito ciumento e tinha poder económico para me vigiar sem eu saber. Eu só soube aos 35 que aquele homem me vigiou a vida toda. Aquela minha vida tinha que acabar mesmo e acabou (...) A pandemia quase que termina comigo, porque eu venho cuidar do meu primeiro amor, queria salvá-lo e não consegui, ele falece nos meus braços. Se eu devia algo, se o fiz sofrer, eu paguei tudo», rematou a concorrente.

Já viveu vida de luxo num palácio: «O que estou a fazer aqui?»

«Um dia olhei para quela sala enorme, para quela piscina, para o meu marido e disse: ‘o que é que eu estou a fazer aqui?’». Foi assim que Kina, Joaquina Branco, atual concorrente do Big Brother Verão, descreveu a época em que decidiu deixar tudo para trás, aos 39 anos.

Em entrevista a Goucha, Kina, criadora de moda que fez muito sucesso nos anos 80 e 90, conta que era espiada pelo marido e que se sentia numa gaiola dourada. Além disso, não usufruía dos luxos fruto do seu trabalho.

Por isso, partiu e foi conhecer o mundo inteiro. Tinha tudo, uma vida de luxo, uma carreira de sucesso e largou tudo para ser livre e feliz. Deixou para trás uma carreira fulgurante, o facto ser amplamente conhecida no mundo da moda e estar sempre nas revistas.

«Eu nunca me sentei naquela sala, eu nunca me sentei naquele sofá, eu nunca vi um filme na sala do cinema. Eu não era feliz tinha uma adição ao trabalho. Eu não tinha tempo para mim, eu só pensava em fazer vestidos.», contou. «Na minha vida privada, eu não era feliz. O helicóptero sobrevoava a minha casa quando eu desapareci…».

O marido «não era infiel», mas não a fazia feliz. «Só não conheço a Austrália. De resto quase tudo. (…) Fui viver, fui respirar. Vivi numa gaiola de ouro dos 24 aos 39 anos. O Hélder (marido) tinha seguranças atrás de mim para ver todos os meus movimentos. Isto não é mentira, os meus telefones tiveram em escuta, até os das minhas empregadas e do meu atelier. Eu descobri cassetes de conversas que eu tinha tido com a minha mãe na minha casa…», contou.