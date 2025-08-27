Após as críticas, vem a resposta. O rosto de Kina é natural ou já fez procedimentos estéticos?

Ao Minuto

17:46
Viriato Quintela reage a provocações de Catarina Miranda: «Podes achar que és uma grande jogadora...» - Big Brother
05:16

Viriato Quintela reage a provocações de Catarina Miranda: «Podes achar que és uma grande jogadora...»

17:29
Catarina Miranda lança indireta: «Nomeiam as pessoas porque têm medo...» - Big Brother
07:57

Catarina Miranda lança indireta: «Nomeiam as pessoas porque têm medo...»

16:41
Batatas queimadas de Catarina Miranda criam alarido. A chefe de cozinha justifica: «Não estão queimadas, estão caramelizadas» - Big Brother
06:28

Batatas queimadas de Catarina Miranda criam alarido. A chefe de cozinha justifica: «Não estão queimadas, estão caramelizadas»

16:15
Viriato faz confidência a Jéssica Vieira: «Não quero que determinadas coisas se saibam» - Big Brother
07:05

Viriato faz confidência a Jéssica Vieira: «Não quero que determinadas coisas se saibam»

16:04
Jéssica Vieira alterada por causa de Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Que fale agora!» - Big Brother
04:58

Jéssica Vieira alterada por causa de Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Que fale agora!»

15:40
Catarina Miranda suplica por afetos de Afonso: «Ainda não me deste um beijo na boca» - Big Brother
03:29

Catarina Miranda suplica por afetos de Afonso: «Ainda não me deste um beijo na boca»

15:33
Viriato Quintela faz aviso a Jéssica depois de discussão com Miranda: «Tu perdes nesse jogo» - Big Brother
07:28

Viriato Quintela faz aviso a Jéssica depois de discussão com Miranda: «Tu perdes nesse jogo»

15:00
Guerra aberta! Jéssica recusa rótulo de vítima e enfrenta Miranda: «Eu não preciso de me fazer de coitada» - Big Brother
06:26

Guerra aberta! Jéssica recusa rótulo de vítima e enfrenta Miranda: «Eu não preciso de me fazer de coitada»

14:54
‘Bate-boca’ sem fim? Catarina Miranda desafia Jéssica Vieira: «Caminha pelo teu pé, não queiras ser levada» - Big Brother
04:07

‘Bate-boca’ sem fim? Catarina Miranda desafia Jéssica Vieira: «Caminha pelo teu pé, não queiras ser levada»

14:49
Miranda acusa Jéssica de querer criar conflito com o ex-namorado: «Queres que eu esteja mal com ele» - Big Brother
06:42

Miranda acusa Jéssica de querer criar conflito com o ex-namorado: «Queres que eu esteja mal com ele»

14:43
Catarina Miranda e Jéssica Vieira voltam a pegar-se em ‘bate-boca’ sem fim - Big Brother
05:30

Catarina Miranda e Jéssica Vieira voltam a pegar-se em ‘bate-boca’ sem fim

13:13
À beira do limite? Miranda discute com Afonso Leitão com voz trémula - Big Brother
06:52

À beira do limite? Miranda discute com Afonso Leitão com voz trémula

12:42
Bruna defende Jéssica Vieira: «Até hoje ela está a lutar para fugir à situação» - Big Brother
11:02

Bruna defende Jéssica Vieira: «Até hoje ela está a lutar para fugir à situação»

12:27
Pressão no ar! Viriato Quintela arrasa Afonso Leitão «Escondes-te sempre atrás (…) de alguém» - Big Brother
04:26

Pressão no ar! Viriato Quintela arrasa Afonso Leitão «Escondes-te sempre atrás (…) de alguém»

12:01
Jéssica Vieira desmascara Catarina Miranda: «Tu és má» - Big Brother
06:52

Jéssica Vieira desmascara Catarina Miranda: «Tu és má»

11:50
Ambiente tenso! Viriato Quintela obrigado interromper discussão de Miranda e Jéssica - Big Brother
02:46

Ambiente tenso! Viriato Quintela obrigado interromper discussão de Miranda e Jéssica

11:47
«Isso que tu fazes é muito feio»: Catarina Miranda acusa Jéssica Vieira de intimidação - Big Brother
04:49

«Isso que tu fazes é muito feio»: Catarina Miranda acusa Jéssica Vieira de intimidação

11:41
Catarina Miranda não perdoa e acusa Jéssica Vieira de fazer «papel de coitadinha» - Big Brother
07:35

Catarina Miranda não perdoa e acusa Jéssica Vieira de fazer «papel de coitadinha»

11:31
«Tu vês malicia em tudo o que mexe»: Jéssica Vieira confronta Catarina Miranda - Big Brother
04:48

«Tu vês malicia em tudo o que mexe»: Jéssica Vieira confronta Catarina Miranda

11:22
Tensão na casa! Jéssica Vieira passa-se com Catarina: «Isto não é a liderança da Miranda» - Big Brother
05:09

Tensão na casa! Jéssica Vieira passa-se com Catarina: «Isto não é a liderança da Miranda»

11:15
Miranda lança farpa a Afonso e ataca Jéssica: «Acabou por se prejudicar a ele próprio e ela saiu beneficiada» - Big Brother
04:43

Miranda lança farpa a Afonso e ataca Jéssica: «Acabou por se prejudicar a ele próprio e ela saiu beneficiada»

11:10
Este é o maior sonho de Catarina Miranda dentro de um reality show - Big Brother

Este é o maior sonho de Catarina Miranda dentro de um reality show

10:48
Afinal o que aconteceu mesmo na brincadeira polémica de Miranda e Afonso? Marta Cardoso esclarece - Big Brother
01:52

Afinal o que aconteceu mesmo na brincadeira polémica de Miranda e Afonso? Marta Cardoso esclarece

10:45
Brincadeira entre Miranda e Afonso descamba. E o pior quase acontece - Big Brother
00:47

Brincadeira entre Miranda e Afonso descamba. E o pior quase acontece

10:01
Afonso provoca e Viriato responde: «Prefiro sair no fim-de-semana do que ficar aqui a fazer verbo de encher» - Big Brother
02:52

Afonso provoca e Viriato responde: «Prefiro sair no fim-de-semana do que ficar aqui a fazer verbo de encher»

Acompanhe ao minuto

Após as críticas, vem a resposta. O rosto de Kina é natural ou já fez procedimentos estéticos?

  • Big Brother
  • Há 2h e 39min
Após as críticas, vem a resposta. O rosto de Kina é natural ou já fez procedimentos estéticos? - Big Brother

Kina, expulsa no domingo do Big Brother Verão, viu a sua equipa esclarecer nas redes sociais que o inchaço no rosto e no corpo, alvo de duras críticas, se deveu a uma alergia ao pó e ao uso de cortisona, negando qualquer plástica ou botox.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Equipa de Kina reage a críticas após participação no “Big Brother Verão”.

Kina, nome artístico de Joaquina Branco, foi eliminada no passado domingo, dia 24, do Big Brother Verão. Após a saída, a equipa que gere as redes da ex-concorrente recorreu ao Instagram para esclarecer um aspeto que motivou vários comentários depreciativos sobre a sua aparência durante o programa.

«Esclarecer que a Kina, no programa, esteve muito inchada e até o corpo e a cara deformados devido a uma alergia ao pó e ao anti-alérgico com cortisona que lhe davam», escreveu o representante num story partilhado na conta da estilista.

Segundo a mesma nota: «O rosto da Kina e a voz ressentiram-se desse ataque de alergia diário». O comunicado sublinha ainda: «Se virem bem e analisarem, não são deformações. A Kina nunca fez nenhuma plástica nem inseriu botox. Felizmente, a genética foi favorável ao seu corpo».

 

Saiba mais sobre Kina:

Na casa, apresentou a sua Curva da Vida, e foi uma das mais marcantes de sempre na história dos reality shows«A minha mãe estava num trabalho de parto doloroso porque me tinha partido os pés. Marcou-me muito porque via todas as crianças a andar e a gatinhar e eu estava sempre ao colo», começou por revelar.

Depois, Kina recordou uma vaga de sarampo que infetou todas as crianças da sua zona e quando ela pensava que tinha escapado, adoeceu: «Eu morro, tive uma paragem cardíaca, passam-me a certidão de óbito. Eu sonhei com um senhor de braços abertos, tinha um arco-íris. Eu queria ficar e uma voz disse-me ‘não, tu vais voltar’». 

«Depois, tinha quatro anos, o meu irmão estava a brincar com uma arma carregada e lá vou eu outra vez, tiro na cabeça, não morri, vivi», contou Kina, num relato duro e impressionante de quem já sentiu a morte na pele por duas vezes, bem de perto. 

Já mais tarde, Kina recordou um dos divórcios: «Fiquei sozinha, vim cá abaixo, fui pai e mãe, tinha dois trabalhos, senti-me sozinha, tudo o que conquistei era meu (...) Era dona de um palácio em Torres Novas, mas não era feliz no meu casamento». 

«Era muito ciumento e tinha poder económico para me vigiar sem eu saber. Eu só soube aos 35 que aquele homem me vigiou a vida toda. Aquela minha vida tinha que acabar mesmo e acabou (...) A pandemia quase que termina comigo, porque eu venho cuidar do meu primeiro amor, queria salvá-lo e não consegui, ele falece nos meus braços. Se eu devia algo, se o fiz sofrer, eu paguei tudo», rematou a concorrente. 

 

Já viveu vida de luxo num palácio: «O que estou a fazer aqui?»

«Um dia olhei para quela sala enorme, para quela piscina, para o meu marido e disse: ‘o que é que eu estou a fazer aqui?’». Foi assim que Kina, Joaquina Branco, atual concorrente do Big Brother Verão, descreveu a época em que decidiu deixar tudo para trás, aos 39 anos.

Em entrevista a Goucha, Kina, criadora de moda que fez muito sucesso nos anos 80 e 90, conta que era espiada pelo marido e que se sentia numa gaiola dourada. Além disso, não usufruía dos luxos fruto do seu trabalho.

Por isso, partiu e foi conhecer o mundo inteiroTinha tudo, uma vida de luxo, uma carreira de sucesso e largou tudo para ser livre e feliz. Deixou para trás uma carreira fulgurante, o facto ser amplamente conhecida no mundo da moda e estar sempre nas revistas.

«Eu nunca me sentei naquela sala, eu nunca me sentei naquele sofá, eu nunca vi um filme na sala do cinema. Eu não era feliz tinha uma adição ao trabalho. Eu não tinha tempo para mim, eu só pensava em fazer vestidos.», contou. «Na minha vida privada, eu não era feliz. O helicóptero sobrevoava a minha casa quando eu desapareci…».

O marido «não era infiel», mas não a fazia feliz. «Só não conheço a Austrália. De resto quase tudo. (…) Fui viver, fui respirar. Vivi numa gaiola de ouro dos 24 aos 39 anos. O Hélder (marido) tinha seguranças atrás de mim para ver todos os meus movimentos. Isto não é mentira, os meus telefones tiveram em escuta, até os das minhas empregadas e do meu atelier. Eu descobri cassetes de conversas que eu tinha tido com a minha mãe na minha casa…», contou.

 

Relacionados

Há uma coincidência que une Maria Botelho Moniz a Marcia Soares. E pode uni-la a si também

Conhecida apresentadora da TVI surpreende com novo visual

Fanny Rodrigues tem novo desafio profissional. Nós descobrimos o que é e contamos-lhe tudo

A seguir as pisadas do pai? Noivo de Maria Botelho Moniz ‘viciado’ neste vídeo do filho. E você vai ficar também

Sabia? Noiva de Marco Costa tem ‘uma sósia’. E é uma conhecida atriz internacional

Este é o maior sonho de Catarina Miranda dentro de um reality show
Temas: Kina

Fora da Casa

Músculos e mais músculos. David Maurício muda radicalmente o seu corpo e a diferença é gritante

Há 49 min

Chocou o País há 15 anos por ter uma casa de alterne. O que é feito de António Queirós, vencedor do SS1?

Há 1h e 44min

Paixão perigosa: Francisco Monteiro viveu romance com mulher casada no Dubai (e não pode lá entrar)

Há 1h e 50min

Quase 15 anos depois! Veja como está António Queirós, vencedor da primeira edição da Casa dos Segredos

Há 1h e 59min

O regresso mais aguardado. Francisco Monteiro faz revelação que vai mudar tudo: «Vou voltar...»

Há 2h e 12min

Afinal, qual a ligação de Diogo Bordin a António Leal e Silva? Ex-concorrente conta tudo

Há 2h e 40min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

«Eterno». Rosa Bela fica em lágrimas por causa do marido de 81 anos, Carlos Areia: «Nunca o vi assim»

Ontem às 22:28

Casamento de Rosa Bela e Carlos Areia contou com convidados bem conhecidos: Veja as imagens

28 jul, 15:01
06:52

À beira do limite? Miranda discute com Afonso Leitão com voz trémula

Hoje às 13:13

O regresso mais aguardado. Francisco Monteiro faz revelação que vai mudar tudo: «Vou voltar...»

Há 2h e 12min

Amor e emoção: As fotos do aniversário de Pedro Bianchi Prata com Maria Botelho Moniz e o filho

20 ago, 16:21
Ver Mais

Notícias

Músculos e mais músculos. David Maurício muda radicalmente o seu corpo e a diferença é gritante

Há 49 min

Chocou o País há 15 anos por ter uma casa de alterne. O que é feito de António Queirós, vencedor do SS1?

Há 1h e 44min

Paixão perigosa: Francisco Monteiro viveu romance com mulher casada no Dubai (e não pode lá entrar)

Há 1h e 50min

O regresso mais aguardado. Francisco Monteiro faz revelação que vai mudar tudo: «Vou voltar...»

Há 2h e 12min

Após as críticas, vem a resposta. O rosto de Kina é natural ou já fez procedimentos estéticos?

Há 2h e 39min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

Ontem às 23:38
04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

Ontem às 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

25 ago, 01:50
01:01

«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda

25 ago, 00:23
01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

De impressionar! David Maurício mostra "diferença gigante" no corpo

Há 2h e 35min

Surpresa fora do "Big Brother Verão"! Família de Ana Duarte não descarta romance da cantora com ator

Há 3h e 0min

Rúben da Cruz partilha curiosidades surpreendentes... e há uma que "ninguém sabia"!

Hoje às 13:02

Maria Botelho Moniz usa "colar bonitão" igual ao de Marcia Soares... e nem imagina quanto custa!

Hoje às 12:54

Cara deformada? Equipa de Kina abre o jogo e faz esclarecimento!

Hoje às 11:16
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Há uma coincidência que une Maria Botelho Moniz a Marcia Soares. E pode uni-la a si também

Há 3h e 41min

Festa marcada? Temos o acessório perfeito. Maria Botelho Moniz e Marcia Soares aprovam

Há 3h e 51min

A seguir as pisadas do pai? Noivo de Maria Botelho Moniz ‘viciado’ neste vídeo do filho. E você vai ficar também

Hoje às 12:23

"Isto é amor": o que Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata fizeram não é para todos

Ontem às 12:39

Tem uma festa e quer surpreender? Maria Botelho Moniz ensina a fazer o gigante bolo de gomas viral

Ontem às 12:23
Ver Mais

Curva da Vida

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21

«Foi um divórcio muito litigioso, fiquei sem nada...»: A vida de Ana Duarte ao lado de Ricardinho que a deixou sem chão

24 ago, 23:49

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46
Ver Mais