Polémica! Kina quebra o silêncio após acusações do enteado

Kina, ex-concorrente do Big Brother Verão, está envolvida numa nova polémica após o enteado, Hélder, ter feito graves acusações numa entrevista. O jovem alegou que a ex-estilista se terá aproveitado do seu pai, Hélder Correia, que faleceu durante a participação de Kina no reality show da TVI.

Entre as acusações, Hélder afirmou que Kina terá feito declarações ofensivas sobre o casamento e que terá gasto milhões de euros pertencentes à família.

Perante estas declarações, Kina reagiu através do seu representante, Marco Dias, em declarações exclusivas à SELFIE. «É tudo mentira! Estão a difamar a Kina», garantiu, acrescentando: «A Kina nunca roubou nada a ninguém. (...) A única coisa que fez foi ajudar uma pessoa que os filhos fizeram questão de pôr num lar. Cuidou dele até aos últimos dias».

O representante assegura ainda que a ex-concorrente do Big Brother Verão irá recorrer aos tribunais para responder judicialmente às acusações: «Tudo o que a Kina vai usar contra isto é em tribunal e com os advogados, porque isto são difamações e uso de imagem indevida da mesma. Não há nada de que a Kina tenha receio».