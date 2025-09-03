Kina reage a polémica após divulgação de áudio privado: “Eu de cobarde não tenho nada”

Kina namora com homem mais novo. Quem é Rafael, o homem que conquistou o coração da estilista?

Na noite desta terça-feira, 2 de setembro, um áudio de Kina, 53 anos, ex-concorrente do Big Brother Verão, foi divulgado na rede social X (antigo Twitter) por um internauta.

Na gravação, partilhada inicialmente num grupo privado de apoio à estilista, Kina desafiava os seus seguidores a interagirem com as suas publicações de forma criativa:

“Boa tarde! Não sejam preguiçosos, bora lá comentar as minhas publicações e dizer que já comeram salteado na minha casa e que estava muito bom. Está bom? Vamos lá mentir por uma causa justa, são mentiras piedosas. Estivemos na casa da Kina, comemos esse salteado, provámos o semifrio de manga, já comemos um cupcake cada um e estava muito bom.”

A resposta de Kina

Face à repercussão do áudio, Kina recorreu ao Instagram para deixar um comunicado. A estilista garantiu que tudo não passou de uma brincadeira dentro do grupo de apoio, mas não deixou de lançar algumas críticas:

“Este é um grupo de apoio à minha pessoa e de pessoas que eu sei que estão aqui, que não me apoiam, só estão aqui para coscuvilhar. Então publicaram um áudio meu em que eu brinco aqui com as pessoas, sabendo eu que vocês também estão aqui, porque eu não sou tonta.”

Firme, a ex-concorrente sublinhou que não tem receio da exposição:

“Não me mete medo que o meu áudio esteja no X. A minha vida, a minha trajetória, a minha história, é minha. As minhas palavras sempre serão minhas. Eu sou livre de ir, de vir, de falar e de pensar, desde que a minha liberdade não toque ou desrespeite a liberdade de ninguém.”

“Não vou sair daqui com o rabo entre as pernas”

No mesmo vídeo, Kina assegurou que está tranquila com a polémica e mostrou-se determinada em manter-se fiel a si própria:

“Eu entrei neste Big Brother porque gosto de desafios. Imaginem que eu vou sair daqui com o rabo entre as pernas porque vocês publicaram um áudio meu no X. Não vou, sabem porquê? Porque eu não sou cobarde. O meu perfil é aberto, o meu grupo é aberto e eu nunca na minha vida me vou esconder em perfis privados.”

Veja, em baixo, o comunicado oficial da ex-concorrente.

Com esta reação, Kina encerrou o tema sem se deixar abalar, reforçando a imagem de uma mulher que não teme críticas nem julgamentos.

Kina foi expulsa da casa mais vigiada do País com apenas 17% dos votos dos portugueses e os colegas não contiveram a reação de surpresa. Até ao final do programa, os concorrentes não acreditaram que Kina tinhra sido expulsa de verdade e acharam que a mesma iria voltar. Recorde, no vídeo em baixo, o momento inundado de lágrimas, emoção e uma última mensagem da estilista deixada aos colegas.