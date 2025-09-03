Kina reage a polémica após divulgação de áudio privado: “Eu de cobarde não tenho nada”

Ao Minuto

19:45
Big Brother Verão: tensão entre Catarina Miranda e Afonso Leitão após especial - Big Brother
02:28

Big Brother Verão: tensão entre Catarina Miranda e Afonso Leitão após especial

19:38
Viriato Quintela quer que Miranda e Afonso saiam: «Aquilo que eles adicionam à casa é stress... malícia» - Big Brother
02:59

Viriato Quintela quer que Miranda e Afonso saiam: «Aquilo que eles adicionam à casa é stress... malícia»

19:36
Mulheres da casa do Big Brother Verão fazem revelação preocupante - Big Brother
03:38

Mulheres da casa do Big Brother Verão fazem revelação preocupante

19:26
Daniela Santos fala de sedução de Afonso Leitão e fica constrangida - Big Brother
03:43

Daniela Santos fala de sedução de Afonso Leitão e fica constrangida

19:18
Afonso Leitão dá workshop de sedução e Jéssica Vieira fica de fora - Big Brother
05:33

Afonso Leitão dá workshop de sedução e Jéssica Vieira fica de fora

18:53
Catarina Miranda exalta-se com Viriato Quintela: «Como homem és uma vergonha! Não vales nada» - Big Brother
04:44

Catarina Miranda exalta-se com Viriato Quintela: «Como homem és uma vergonha! Não vales nada»

18:46
Bruna passada com Afonso Leitão: «Lidar com putos assim, não» - Big Brother
05:20

Bruna passada com Afonso Leitão: «Lidar com putos assim, não»

18:44
Daniela Santos deixa comentadores em choque com opinião insólita - Big Brother
04:10

Daniela Santos deixa comentadores em choque com opinião insólita

18:38
Alta tensão! Viriato Quintela levanta-se e discute com Afonso Leitão cara a cara - Big Brother
03:51

Alta tensão! Viriato Quintela levanta-se e discute com Afonso Leitão cara a cara

18:35
Afonso arrasa Viriato: «Gosta de enaltecer o nome da família dele sendo um cobarde» - Big Brother
04:15

Afonso arrasa Viriato: «Gosta de enaltecer o nome da família dele sendo um cobarde»

18:24
Leite entornado e colegas em esforço na prova semanal... enquanto alguém dorme profundamente - Big Brother
03:03

Leite entornado e colegas em esforço na prova semanal... enquanto alguém dorme profundamente

18:14
«O grande desespero que ela sente por ele...»: Daniela Santos quebra o silêncio sobre avanços de Miranda perante Afonso - Big Brother
01:40

«O grande desespero que ela sente por ele...»: Daniela Santos quebra o silêncio sobre avanços de Miranda perante Afonso

17:51
Viriato acredita na expulsão de Afonso ou Miranda: «Sai ele ou ela (...) e depois eu ganho isto» - Big Brother
01:30

Viriato acredita na expulsão de Afonso ou Miranda: «Sai ele ou ela (...) e depois eu ganho isto»

17:51
Viriato Quintela sobre Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Estamos aqui reféns deles» - Big Brother
05:58

Viriato Quintela sobre Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Estamos aqui reféns deles»

17:49
Viral: Expressão de desconforto de Afonso Leitão perante avanço de Catarina Miranda não passa despercebida - Big Brother

Viral: Expressão de desconforto de Afonso Leitão perante avanço de Catarina Miranda não passa despercebida

17:48
Catarina Miranda tenta (mais uma vez) beijar Afonso Leitão e este reage assim: As imagens do momento aqui - Big Brother

Catarina Miranda tenta (mais uma vez) beijar Afonso Leitão e este reage assim: As imagens do momento aqui

17:48
Farpas entre Bruna e Catarina Miranda não têm fim: «O que é que tu tens a mais e eu a menos?» - Big Brother
05:45

Farpas entre Bruna e Catarina Miranda não têm fim: «O que é que tu tens a mais e eu a menos?»

16:44
Dinâmica deixa ambiente tenso na casa! Catarina Miranda para Viriato: «Tu és um banana» - Big Brother
05:44

Dinâmica deixa ambiente tenso na casa! Catarina Miranda para Viriato: «Tu és um banana»

16:43
Berros e acusações! Afonso Leitão aponta o dedo a Bruna: «Há imagens» - Big Brother
09:36

Berros e acusações! Afonso Leitão aponta o dedo a Bruna: «Há imagens»

16:42
Caos e gritaria! Viriato Quintela perde as estribeiras com Afonso e tem atitude impulsiva - Big Brother
09:36

Caos e gritaria! Viriato Quintela perde as estribeiras com Afonso e tem atitude impulsiva

16:39
Bruna passada com atitudes de Afonso Leitão: «Mais vale eu ir-me embora» - Big Brother
07:20

Bruna passada com atitudes de Afonso Leitão: «Mais vale eu ir-me embora»

16:34
Casa do Big Brother Verão num caos! Afonso leva Bruna ao limite: «Estou farta disto» - Big Brother
14:06

Casa do Big Brother Verão num caos! Afonso leva Bruna ao limite: «Estou farta disto»

16:19
Viriato no centro das acusações! Afonso implacável: «Consegues ser muito pior que nós» - Big Brother
06:47

Viriato no centro das acusações! Afonso implacável: «Consegues ser muito pior que nós»

16:17
Catarina Miranda atira a Viriato Quintela sobre comportamento impulsivo: «Fê-lo propositadamente» - Big Brother
06:42

Catarina Miranda atira a Viriato Quintela sobre comportamento impulsivo: «Fê-lo propositadamente»

16:00
Polémica dos gelados volta a ser discutida e Catarina Miranda ataca Viriato Quintela: «Vou-te acusar...» - Big Brother
06:25

Polémica dos gelados volta a ser discutida e Catarina Miranda ataca Viriato Quintela: «Vou-te acusar...»

Acompanhe ao minuto

Kina reage a polémica após divulgação de áudio privado: “Eu de cobarde não tenho nada”

Kina reage a polémica após divulgação de áudio privado: “Eu de cobarde não tenho nada” - Big Brother

Kina, ex-concorrente do Big Brother Verão, reage à divulgação de um áudio polémico no X. A estilista garante que tudo não passou de uma brincadeira e afirma: “Eu de cobarde não tenho nada”.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Na noite desta terça-feira, 2 de setembro, um áudio de Kina, 53 anos, ex-concorrente do Big Brother Verão, foi divulgado na rede social X (antigo Twitter) por um internauta.

Na gravação, partilhada inicialmente num grupo privado de apoio à estilista, Kina desafiava os seus seguidores a interagirem com as suas publicações de forma criativa:

“Boa tarde! Não sejam preguiçosos, bora lá comentar as minhas publicações e dizer que já comeram salteado na minha casa e que estava muito bom. Está bom? Vamos lá mentir por uma causa justa, são mentiras piedosas. Estivemos na casa da Kina, comemos esse salteado, provámos o semifrio de manga, já comemos um cupcake cada um e estava muito bom.”

 

 

 

A resposta de Kina

Face à repercussão do áudio, Kina recorreu ao Instagram para deixar um comunicado. A estilista garantiu que tudo não passou de uma brincadeira dentro do grupo de apoio, mas não deixou de lançar algumas críticas:

“Este é um grupo de apoio à minha pessoa e de pessoas que eu sei que estão aqui, que não me apoiam, só estão aqui para coscuvilhar. Então publicaram um áudio meu em que eu brinco aqui com as pessoas, sabendo eu que vocês também estão aqui, porque eu não sou tonta.”

Firme, a ex-concorrente sublinhou que não tem receio da exposição:

“Não me mete medo que o meu áudio esteja no X. A minha vida, a minha trajetória, a minha história, é minha. As minhas palavras sempre serão minhas. Eu sou livre de ir, de vir, de falar e de pensar, desde que a minha liberdade não toque ou desrespeite a liberdade de ninguém.”

“Não vou sair daqui com o rabo entre as pernas”

No mesmo vídeo, Kina assegurou que está tranquila com a polémica e mostrou-se determinada em manter-se fiel a si própria:

“Eu entrei neste Big Brother porque gosto de desafios. Imaginem que eu vou sair daqui com o rabo entre as pernas porque vocês publicaram um áudio meu no X. Não vou, sabem porquê? Porque eu não sou cobarde. O meu perfil é aberto, o meu grupo é aberto e eu nunca na minha vida me vou esconder em perfis privados.”

Veja, em baixo, o comunicado oficial da ex-concorrente.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kina Bbtvi (@kinabbtvi)

 

Com esta reação, Kina encerrou o tema sem se deixar abalar, reforçando a imagem de uma mulher que não teme críticas nem julgamentos.

Kina foi expulsa da casa mais vigiada do País com apenas 17% dos votos dos portugueses e os colegas não contiveram a reação de surpresa. Até ao final do programa, os concorrentes não acreditaram que Kina tinhra sido expulsa de verdade e acharam que a mesma iria voltar. Recorde, no vídeo em baixo, o momento inundado de lágrimas, emoção e uma última mensagem da estilista deixada aos colegas. 

 

Em cima, percorra as galerias de imagens de Kina, que preparámos para si.

Relacionados

Casal vive gravidez em sobressalto após perdas gestacionais. E há um medo que a persegue

Fingiu ter-se esquecido do funeral do avô. Todos os detalhes da confissão de Catarina Miranda que chocou todos

Nuno Brito apresenta nova namorada e não é Adrielle Peixoto
Temas: Kina Big Brother Verão Reality Show Ex-concorrente Polémica

Fora da Casa

O número mais marcante da vida de Pedro Bianchi Prata: piloto desvenda simbolismo em novo projeto da Televisão

Há 1h e 15min

Casal vive gravidez em sobressalto após perdas gestacionais. E há um medo que a persegue

Hoje às 16:00

Ana Soares e Ruben Silvestre vão ser pais e nós já sabemos o sexo do bebé! Veja as imagens da revelação

Hoje às 15:59

Significado do nome da filha de Ruben Silvestre e Ana Soares tem detalhe impactante

Hoje às 12:22

Cláudio Ramos faz viagem no tempo e a diferença é abismal

Hoje às 11:47

Nuno Brito apresenta nova namorada e não é Adrielle Peixoto

Hoje às 11:02
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Fingiu ter-se esquecido do funeral do avô. Todos os detalhes da confissão de Catarina Miranda que chocou todos

Hoje às 12:42

O outro lado de Jandira Dias: Ex-concorrente espalha sensualidade na praia em biquíni

2 abr, 14:12

Catarina Miranda tenta (mais uma vez) beijar Afonso Leitão e este reage assim: As imagens do momento aqui

Há 2h e 39min

Nuno Brito apresenta nova namorada e não é Adrielle Peixoto

Hoje às 11:02
01:26

Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz

Hoje às 08:18
Ver Mais

Notícias

O número mais marcante da vida de Pedro Bianchi Prata: piloto desvenda simbolismo em novo projeto da Televisão

Há 1h e 15min

Viral: Expressão de desconforto de Afonso Leitão perante avanço de Catarina Miranda não passa despercebida

Há 2h e 38min

Kina reage a polémica após divulgação de áudio privado: “Eu de cobarde não tenho nada”

Há 3h e 31min

Casal vive gravidez em sobressalto após perdas gestacionais. E há um medo que a persegue

Hoje às 16:00

Fingiu ter-se esquecido do funeral do avô. Todos os detalhes da confissão de Catarina Miranda que chocou todos

Hoje às 12:42
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

28 ago, 10:16
08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

26 ago, 23:38
04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

25 ago, 01:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Divulgado vídeo de Afonso Leitão fora do "Big Brother Verão"... e muito bem acompanhado!

Hoje às 16:10

Áudio de Kina é exposto sem consentimento... e estilista emite comunicado: "Não me mete medo"

Hoje às 15:07

Nuno Brito quebra o silêncio sobre nova namorada: "Temos passado momentos incríveis juntos"

Hoje às 14:06

Francisco Monteiro e Bárbara Parada partilham novidade: "Este mês"

Hoje às 12:31

Grávida, Ana Soares recorda perdas gestacionais e assume: "Tenho medo"

Hoje às 12:23
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

O número mais marcante da vida de Pedro Bianchi Prata: piloto desvenda simbolismo em novo projeto da Televisão

Há 1h e 15min

Miranda despreza Jéssica, mas Maria Botelho Moniz atira: «É a ex do Afonso»

Hoje às 09:05

Maria Botelho Moniz em declaração inesperada: «São todos um bocadinho meus»

1 set, 12:20

Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto

1 set, 00:10

Gala do Big Brother Verão arranca com surpresa emocionante do filho de Maria Botelho Moniz

31 ago, 22:23
Ver Mais

Curva da Vida

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida

31 ago, 23:47

Jéssica responde a Maria Botelho Moniz: «Já descobriu o que é o amor?»

31 ago, 23:34

Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»

31 ago, 23:32

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21
Ver Mais