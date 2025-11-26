Kina faz duras acusações aos colegas do Big Brother Verão: «Quiseram fazer-me sentir velha, ridícula, inútil...»

Ao Minuto

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?» - Big Brother
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão - Big Brother
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade» - Big Brother
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9» - Big Brother
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa - Big Brother
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega» - Big Brother
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços» - Big Brother
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca» - Big Brother
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator - Big Brother
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?» - Big Brother
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...» - Big Brother
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa» - Big Brother
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda - Big Brother
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral - Big Brother

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

Kina faz duras acusações aos colegas do Big Brother Verão: «Quiseram fazer-me sentir velha, ridícula, inútil...»

Kina faz duras acusações aos colegas do Big Brother Verão: «Quiseram fazer-me sentir velha, ridícula, inútil...»

A ex-concorrente do Big Brother Verão acusou os colegas que viveram consigo aquela experiência de preconceito. Saiba todos os detalhes.

Kina falou abertamente sobre o preconceito que sentiu dentro da casa do Big Brother Verão, por parte dos seus colegas da experiência. A confissão foi feita no programa Bom Dia Alegria, do V+, emitido nesta quarta-feira, 26 de novembro. 

Um dos temas debatidos foi o idadismo: o preconceito associado à idade. Kina foi uma das convidadas especiais do formato para comentar o assunto e não hesitou em referir que sentiu esse preconceito durante a sua participação no reality show da TVI. 

«Eu nunca me tinha dado conta disto, até entrar numa casa com uma série de pessoas diferentes. E, nessa casa, foi a primeira vez que eu fui vítima do idadismo», começou por dizer.

E prosseguiu: «Nessa casa, pela primeira vez, quiseram fazer-me sentir velha, quiseram fazer-me sentir ridícula, quiseram fazer-me sentir inútil. E eu mostrei nessa casa que não! Não é porque eles querem, é porque eu não quero, porque eu não sou isso». 

Na mesma conversa, a antiga estilista confidenciou que tem muito cuidado com o seu corpo e com a sua mente, uma vez que quer envelhecer da melhor forma possível. 

«Envelhecer com dignidade, porque nós temos a nossa própria dignidade, depois a vida dá-nos e tira-nos a dignidade que ela nos dá. O que é que pode acontecer? É eu envelhecer e ficar numa cama, acamada, e os meus filhos terem que me dar uma fralda, eu não gostaria disso. Eu vou fazer de tudo para que isso não me aconteça. Não estou livre de que aconteça, mas eu vou lutar para que isso não passe», disse.

A ex-concorrente do Big Brother Verão aproveitou ainda para explicar os hábitos que mantém para se sentir ativa diariamente: «O que é que eu faço? Eu caminho muito, o esqueleto não põe o corpo em pé. O que põe o corpo em pé são os músculos. Portanto, para ativar o cérebro e irrigar, têm que se caminhar muito. Eu sou adepta da ginástica desde miúda, desde os meus 21 anos, e até hoje sempre a fiz. Seja em casa, seja na academia, seja na rua, eu faço. Eu considero-me uma pessoa muito ativa e, na casa onde eu estive, todos eram jovens, mas a que estava sempre em movimento era eu». 

