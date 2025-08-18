Escândalo: Aos gritos, Kina deixa Miranda e Afonso em choque e Big Brother é obrigado a intervir

O clima ferveu e de que maneira na casa mais vigiada do País: Kina envolveu-se numa forte discussão com Catarina Miranda e Afonso Leitão, que obrigou mesmo à intervenção do Big Brother, numa tentativa de acalmar os ânimos, muito exaltados.

Tudo aconteceu após mais uma gala do Big Brother Verão deste domingo. O Anfitrião questionou quem concordava que a aproximação de Afonso a Jéssica Vieira era jogo. Kina pediu para começar e garantiu que era jogo da parte de Afonso, porque Jéssica abriu o olho e começou a desfazer tudo o que Miranda e Afonso tinha "armadilhado à volta dela".

A concorrente acrescentou que a partir daí, Afonso começou a brincar com a ex-namorada e continua a garantir que para si é jogo para não ficarem mal vistos lá fora.

Afonso afirmou que as brincadeiras que tem com Jéssica não são de agora e adiantou que como ele e a ex-namorada têm um passado, não se irá aproximar demasiado da mesma.

Kina foi interrompendo Afonso e os concorrentes foram elevando o tom de voz e trocando acusações. Miranda saiu em defensa do amigo e mandou calar Kina.

Kina acusou Miranda e Afonso de lhe fazerem bullying e assumiu que são duas pessoas más, mas Miranda afirmou que Kina não é melhor: "Ter família e ter filhos e estar a chamar ao filho das outras filha da coisa… e se chamassem aos seus?", questionou.

Foi nesse momento que Kina se exaltou e se levantou do sofá aos gritos: "Eu tenho filhos porque não os abortei, dei a minha vida por eles, tive seis meses para parir o meu filho, por isso eu tenho filhos sim, não te metas comigo. Não fales nos meus filhos que eu não falo nos teus".

Catarina Miranda e Afonso Leitão ficaram em choque, de boca aberta e sem resposta. Perante a alta tensão, o Big Brother foi obrigado a intervir: "Silêncio por favor na minha casa, regressem aos vossos lugares. Qual foi a parte do silêncio na minha casa que vocês não compreenderam?", retorquiu.

