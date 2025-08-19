«Queriam tirar-me o bebé»: Kina do Big Brother expõe drama vivido na juventude

Kina namora com homem mais novo. Quem é Rafael, o homem que conquistou o coração da estilista?

No rescaldo de uma discussão acesa na casa do Big Brother Verão com Catarina Miranda, Kina decidiu justificar uma frase polémica sobre o aborto, sublinhando que nada tinha a ver diretamente com a colega. Para se explicar, a concorrente partilhou uma história pessoal marcada por momentos de dor e superação.

«Tem um final feliz, mas não foi feliz», começou por dizer, antes de recordar o que viveu aos 18 anos. Nessa altura engravidou do então marido, mas, apenas com dois meses de gestação, decidiu separar-se. «Com a separação entrei num estado nervoso muito grande e fui internada. Entrei com pressão alta e, na gravidez, levaram-me para o hospital. Lá propuseram à minha família um aborto», contou.

Segundo Kina, o ex-marido e os familiares aceitaram a sugestão dos médicos, mas ela recusou terminantemente. «Eles queriam que eu abortasse, mas eu não quis. Fiquei no hospital a soro e aguentei até aos cinco meses. Quando fizeram a ecografia, era um menino.»

Durante esse período, as visitas constantes do marido deixavam-na ainda mais fragilizada. «Ele ia ver-me todos os dias e isso deixava-me nervosa, porque eu estava decidida a acabar o casamento», explicou. A situação agravou-se a ponto de entrar em coma. «A minha família chegou a reunir-se com os médicos para decidir quem se salvava, se eu ou o meu filho. Queriam tirar-me a criança. Entretanto acordei e não deixei que o fizessem.»

Apesar das complicações, Kina acabou por dar à luz. «Tive o meu filho com a placenta cheia de enfartes», revelou.

A concorrente recordou ainda que a segunda gravidez também foi conturbada e acrescentou um detalhe que surpreendeu os colegas: «Eu não podia ter filhos.»