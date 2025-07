Um momento que deixou todos de boca aberta. Kina coloca Catarina Miranda no ‘lugar’

Frente a frente: A relação entre Catarina Miranda e Kina ficou tensa após um comentário feito em direto durante o Extra do Big Brother.

O clima voltou a aquecer no Big Brother Verão. Durante o ‘Extra’ desta madrugada, Catarina Miranda mostrou-se visivelmente desiludida com Kina, depois de a colega ter feito um comentário em direto que a deixou magoada: «As desculpas não se dão, evitam-se», afirmou Kina, perante imagens emitidas em direto que mostravam momentos de tensão entre as duas concorrentes. Apesar da crítica, Kina tentou suavizar o tom: «Mas tudo bem. Já a desculpei, eu gosto muito dela, ela sabe disso, ela sabe que eu gosto dela».

No entanto, Catarina Miranda não ficou indiferente e fez questão de responder com firmeza: «A dona Quina tem idade para mim, na minha casa, o respeito é igual para todos – para a minha avó, para o meu irmão, para este, para aquele. A Catarina, quando anda aqui a gritar, parece uma descompensada o dia todo, isso para mim também é uma falta de respeito».

A tensão entre as duas surgiu depois de um episódio durante uma refeição, em que Catarina se posicionou em cima da mesa onde Kina e outros concorrentes estavam a almoçar. Segundo Catarina Miranda, tratou-se de uma espécie de "resposta" ao comportamento de Ana Catharina, que teria feito algo semelhante durante o jantar da noite anterior.

«A minha hora de refeição ontem à noite também é para ser cumprida, não é? Porque assim eu posso comer às horas que me apetecer. Desde que eu esteja à mesa, eu também exijo respeito, porque eu aqui não sou menos que ninguém e ninguém é menos que eu, somos todos iguais», afirmou, justificando o seu comportamento.

Catarina ainda explicou que, ultimamente, adotou uma nova abordagem para se fazer ouvir dentro da casa: «Há uns tempos para cá adotei um método que é: em vez de me acalmar, às vezes, as pessoas para perceberem a nossa língua, se elas gritam, nós gritamos, e assim elas conseguem se começar a ver e, se calhar, acalmar».

No fim, Catarina Miranda revelou ter tentado resolver a situação: «Só que a dona Quina está melindrada por tudo o que aconteceu e eu no fim, fui eu que a vi a chorar, porque ninguém reparou que ela estava a chorar e ela estava a chorar. Eu fui ter com ela, pedi desculpa e ela agora aqui usou «as desculpas não se pedem e evitam-se». Isso para mim vale bola.»

