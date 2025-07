Kina sentiu a morte na pele por duas vezes. Esta é uma das curvas da vida mais marcantes de sempre

Kina partilhou este domingo a sua impressionante história de vida, numa das Curvas da Vida mais marcantes de sempre na história do Big Brother: «A minha mãe estava num trabalho de parto doloroso porque me tinha partido os pés. Marcou-me muito porque via todas as crianças a andar e a gatinhar e eu estava sempre ao colo», começou por contar.

Depois, Kina recordou uma vaga de sarampo que infetou todas as crianças da sua zona e quando ela pensava que tinha escapado, adoeceu: «Eu morro, tive uma paragem cardíaca, passam-me a certidão de óbito. Eu sonhei com um senhor de braços abertos, tinha um arco-íris. Eu queria ficar e uma voz disse-me ‘não, tu vais voltar’».

«Depois, tinha quatro anos, o meu irmão estava a brincar com uma arma carregada e lá vou eu outra vez, tiro na cabeça, não morri, vivi», contou Kina, num relato duro e impressionante de quem já sentiu a morte na pele por duas vezes, bem de perto.

Já mais tarde, Kina recordou um dos divórcios: «Fiquei sozinha, vim cá abaixo, fui pai e mãe, tinha dois trabalhos, senti-me sozinha, tudo o que conquistei era meu (...) Era dona de um palácio em Torres Novas, mas não era feliz no meu casamento».

«Era muito ciumento e tinha poder económico para me vigiar sem eu saber. Eu só soube aos 35 que aquele homem me vigiou a vida toda. Aquela minha vida tinha que acabar mesmo e acabou (...) A pandemia quase que termina comigo, porque eu venho cuidar do meu primeiro amor, queria salvá-lo e não consegui, ele falece nos meus braços. Se eu devia algo, se o fiz sofrer, eu paguei tudo», rematou a concorrente.