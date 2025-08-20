Quer atrair dinheiro? Há um objeto que deve ter sempre consigo. Kina ensina tudo

Desde que entrou no Big Brother que Kina tem sido uma caixinha de surpresas. Esta terça-feira a concorrente partilhou várias dicas caseiras para atrair dinheiro. A concorrente garantiu que se trata de práticas antigas, ligadas à natureza e à fé, e não de «bruxaria».

Segundo a concorrente, o louro é símbolo de abundância e prosperidade: «O louro traz dinheiro. Há um número que tu escreves na folha do louro com uma caneta, metes no telemóvel e vais ver: tudo coisas boas atraem-te», contou, garantindo que já experimentou e sentiu resultados.

Visivelmente emocionada, admitiu até ter ficado arrepiada ao partilhar estas crenças. «Estou-me a arrepiar quando estou a contar isto, porque é verdade», sublinhou. Para a concorrente, nada disto é ocultismo, mas sim um gesto de reconexão com a fé e a natureza. «Não é bruxaria. Bruxaria é outras coisas. Isto são coisas pequenas que a gente faz com coisas da casa. O universo dá-nos e, na verdade, o universo é Deus.»

A concorrente partilhou ainda dicas para eliminar o mau-olhado: «Pões três coisinhas de alho debaixo da tua almofada e não tens mais pesadelos», explicou, acrescentando que este ritual tem origem em crenças enraizadas. «O alho está aliado à crença antiga, e tu vês nos filmes. A mitologia liga o alho e o louro. O louro à riqueza, o alho a afastar coisas negativas.»

Para Kina, a simbologia vai além das lendas de vampiros ou lobisomens. «Isso são alegorias, porque, na verdade, o que afasta as coisas negativas é a crença, é a energia que pões nisso. O alho significa isso: que as coisas negativas são afastadas da nossa vida», afirmou.

Durante a conversa, a concorrente foi enumerando outras práticas espirituais que garante serem eficazes. Entre elas, destacou o uso do alho queimado como incenso: «Tu queimas a casquinha de alho e dizes: afasta-me as coisas negativas e traz a mim o que eu mais desejo. Não precisas falar, basta pensares. E estás com um incenso puro.»

Outra das sugestões foi o banho de sal, descrito como uma forma de limpar as energias acumuladas: «Serve para limpar a porcaria toda que a gente tem durante o dia», disse, sem rodeios.