Kina faz confidência inédita e tem que ver com a noite da expulsão

Kina abandonou a casa mais vigiada do País por decisão dos espectadores. Em tempos considerada uma concorrente forte, viu o percurso chegar ao fim na gala deste domingo. Após a sua saída, Kina falou em exclusivo com a repórter digital do programa, Ana Rita Vassalo

A ex-concorrente do Big Brother admite desgaste, mas revela que voltaria a entrar: «Foi uma experiência»

No início da entrevista, Kina confessou estar a vestir um look bombástico porque 'já sabia que ia ser expulsa hoje'. Kina confessou ainda que não ficou surpreendida com a saída do reality show da TVI. «Eu estava à espera de sair. Eu estava. Porque eu acho que toda a gente já via que eu estava a ficar cansada», admitiu, explicando o desgaste acumulado ao longo das semanas.

Segundo referiu, as diferenças de idades dentro da casa aumentaram os desafios da convivência. «São gerações muito distantes, 24 anos, 36, 46 e 62. Os meus ataques eram sempre dos de 24, 26 e eram constantes. Foram muitas semanas e eu já estava a ficar esgotada. Embora não ia pedir para sair, mas acho que quem me apoiava sentiu uma certa compaixão por mim e disse: vamos ver se ela sai».

Ainda assim, considera que a participação foi positiva: «Correu bem. A minha postura fui eu mesma, não é? Com os miúdos, tratei-os bem, fui eu, divertida, dancei, chorei, fui eu. Explodir também, são coisas que nós fazemos em casa e no dia-a-dia. Algumas delas não estão sobre tanta pressão, mas palavras que dizemos e que nem nos damos conta porque não estamos habituados a ser gravados. Essa é a realidade. É o dia-a-dia de pessoas sobre pressão.»

Questionada se voltaria a participar noutro reality show, não hesitou: «Entraria, entraria com outra experiência, não é? Tudo isso é experiência.»

Recorde que, no início da gala, Jéssica Vieira foi a primeira a ser salva. Seguiu-se Viriato Quintela e, por fim, Afonso Leitão. O frente a frente final ficou entre Afonso Leitão e Kina, mas a estilista acabou por não resistir à votação. Veja aqui o momento.

Ao longo da sua participação, Kina emocionou os portugueses ao partilhar uma curva da vida marcada por dificuldades, superação e histórias pessoais que não deixaram ninguém indiferente.