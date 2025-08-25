Kina faz confidência inédita e tem que ver com a noite da expulsão

Ao Minuto

Mensagem de despedida de Kina deixa a casa emocionada: «É a avó que eu nunca tive»
Mensagem de despedida de Kina deixa a casa emocionada: «É a avó que eu nunca tive»

Amizade de Bruna em causa? Catarina Miranda e Ana em confronto aceso na cadeira quente. Veja o momento
Amizade de Bruna em causa? Catarina Miranda e Ana em confronto aceso na cadeira quente. Veja o momento

Ana não perdoa Catarina Miranda na cadeira quente: «Prefiro falar de pessoas interessantes, não do Batatinha»
Ana não perdoa Catarina Miranda na cadeira quente: «Prefiro falar de pessoas interessantes, não do Batatinha»

Discussão explode entre Afonso e Viriato: «Devias ter vergonha»
Discussão explode entre Afonso e Viriato: «Devias ter vergonha»

Provocações: Catarina Miranda reage a Afonso «Primeira-Dama? Para me pedires em namoro está quieto!»
Provocações: Catarina Miranda reage a Afonso «Primeira-Dama? Para me pedires em namoro está quieto!»

Jéssica arrasa Catarina Miranda: «Isto é síndrome da mentira, parece que estamos na creche»
Jéssica arrasa Catarina Miranda: «Isto é síndrome da mentira, parece que estamos na creche»

Catarina confronta Afonso e confessa: «Posso estar muito iludida»
Catarina confronta Afonso e confessa: «Posso estar muito iludida»

Alta tensão na Gala: Viriato acusa Afonso de «terrorismo psicológico» e entra em bate-boca com Ana
Alta tensão na Gala: Viriato acusa Afonso de «terrorismo psicológico» e entra em bate-boca com Ana

Unidos contra o líder? A maioria dos concorrentes não concorda com a aposta de Afonso para a tarefa semanal «És um garoto»
Unidos contra o líder? A maioria dos concorrentes não concorda com a aposta de Afonso para a tarefa semanal «És um garoto»

Viriato e Bruna tomam a mesma posição «Eu não vou participar»
Viriato e Bruna tomam a mesma posição «Eu não vou participar»

Big Brother explica a prova semanal e provoca risos. Veja o momento
Big Brother explica a prova semanal e provoca risos. Veja o momento

Catarina Miranda é apanhada em flagrante e Gonçalo Quinaz não perdoa

Catarina Miranda é apanhada em flagrante e Gonçalo Quinaz não perdoa

Jéssica desabafa sobre Afonso «Senti que não ficou feliz por mim»
Jéssica desabafa sobre Afonso «Senti que não ficou feliz por mim»

Ana desabafa e Miranda ouve atrás da porta: «Estou afazer para não explodir»
Ana desabafa e Miranda ouve atrás da porta: «Estou afazer para não explodir»

Kina quebra o silêncio sobre a polémica discussão do aborto com Catarina Miranda: «Levou-me ao extremo»

Kina quebra o silêncio sobre a polémica discussão do aborto com Catarina Miranda: «Levou-me ao extremo»

Ana perde a paciência e levanta-se da reunião «É preciso comunicação»
Ana perde a paciência e levanta-se da reunião «É preciso comunicação»

«Não gosto de viver na javardice»: Viriato contra liderança de Afonso
«Não gosto de viver na javardice»: Viriato contra liderança de Afonso

Anarquia ou selva? Veja como Afonso Leitão organizou a sua liderança
Anarquia ou selva? Veja como Afonso Leitão organizou a sua liderança

«O meu problema é ser coração mole»: Jéssica enfrenta Miranda
«O meu problema é ser coração mole»: Jéssica enfrenta Miranda

Jéssica e Ana sem papas na língua em relação a Miranda: «Quero factos»
Jéssica e Ana sem papas na língua em relação a Miranda: «Quero factos»

Kina faz confidência inédita e tem que ver com a noite da expulsão

Kina faz confidência inédita e tem que ver com a noite da expulsão

Ex-namorados em picardia com Miranda e Ana Duarte à mistura: «Na tua terra és conhecida como quadrilheira»
Ex-namorados em picardia com Miranda e Ana Duarte à mistura: «Na tua terra és conhecida como quadrilheira»

Viriato conta às colegas o que aconteceu no almoço do líder e não poupa críticas a Kina: «Mandou-se para fora de pé»
Viriato conta às colegas o que aconteceu no almoço do líder e não poupa críticas a Kina: «Mandou-se para fora de pé»

Catarina quer abrir os olhos a Viriato: «Só são tuas amigas para algumas coisas»
Catarina quer abrir os olhos a Viriato: «Só são tuas amigas para algumas coisas»

«Eu deixo o Afonso ter amigas»: Catarina Miranda abre o coração a Viriato
«Eu deixo o Afonso ter amigas»: Catarina Miranda abre o coração a Viriato

Kina faz confidência inédita e tem que ver com a noite da expulsão
  • Hoje às 15:39

  • Hoje às 15:39
Kina faz confidência inédita e tem que ver com a noite da expulsão

Kina foi expulsa do Big Brother Verão para surpresa de muitas. Mas não para ela. Dado que confidenciou que tinha um pressentimento

Kina abandonou a casa mais vigiada do País por decisão dos espectadores. Em tempos considerada uma concorrente forte, viu o percurso chegar ao fim na gala deste domingo. Após a sua saída, Kina falou em exclusivo com a repórter digital do programa, Ana Rita Vassalo

A ex-concorrente do Big Brother admite desgaste, mas revela que voltaria a entrar: «Foi uma experiência»

No início da entrevista,  Kina confessou estar a vestir um look bombástico porque 'já sabia que ia ser expulsa hoje'. Kina confessou ainda que não ficou surpreendida com a saída do reality show da TVI. «Eu estava à espera de sair. Eu estava. Porque eu acho que toda a gente já via que eu estava a ficar cansada», admitiu, explicando o desgaste acumulado ao longo das semanas.

Segundo referiu, as diferenças de idades dentro da casa aumentaram os desafios da convivência. «São gerações muito distantes, 24 anos, 36, 46 e 62. Os meus ataques eram sempre dos de 24, 26 e eram constantes. Foram muitas semanas e eu já estava a ficar esgotada. Embora não ia pedir para sair, mas acho que quem me apoiava sentiu uma certa compaixão por mim e disse: vamos ver se ela sai».

Ainda assim, considera que a participação foi positiva: «Correu bem. A minha postura fui eu mesma, não é? Com os miúdos, tratei-os bem, fui eu, divertida, dancei, chorei, fui eu. Explodir também, são coisas que nós fazemos em casa e no dia-a-dia. Algumas delas não estão sobre tanta pressão, mas palavras que dizemos e que nem nos damos conta porque não estamos habituados a ser gravados. Essa é a realidade. É o dia-a-dia de pessoas sobre pressão.»

Questionada se voltaria a participar noutro reality show, não hesitou: «Entraria, entraria com outra experiência, não é? Tudo isso é experiência.»

 

Recorde que, no início da gala, Jéssica Vieira foi a primeira a ser salva. Seguiu-se Viriato Quintela e, por fim, Afonso Leitão. O frente a frente final ficou entre Afonso Leitão e Kina, mas a estilista acabou por não resistir à votação. Veja aqui o momento.

Ao longo da sua participação, Kina emocionou os portugueses ao partilhar uma curva da vida marcada por dificuldades, superação e histórias pessoais que não deixaram ninguém indiferente. 

Temas: Kina Expulsão

