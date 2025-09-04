Kina explica porque fugiu e abandonou a vida de luxo. E um dos motivos é arrepiante

Ao Minuto

«Estavas tão gira... 20 a 0»: Viriato desfaz-se em elogios a Jéssica no jantar com Miranda - Big Brother
«Estavas tão gira... 20 a 0»: Viriato desfaz-se em elogios a Jéssica no jantar com Miranda

«Essa é a grande diferença entre ti e a Daniela»: Jéssica esclarece tudo e deixa 'elogio' no ar - Big Brother
«Essa é a grande diferença entre ti e a Daniela»: Jéssica esclarece tudo e deixa 'elogio' no ar

As carícias, o beijo de boa noite e as tacadas da ex Jéssica: «Quando ela vir como ele é na realidade...» - Big Brother
As carícias, o beijo de boa noite e as tacadas da ex Jéssica: «Quando ela vir como ele é na realidade...»

«Estou a ter uma conversa, tu esperas!»: Afonso dá um grito a Miranda que o tenta 'arrancar' do grupo - Big Brother
«Estou a ter uma conversa, tu esperas!»: Afonso dá um grito a Miranda que o tenta 'arrancar' do grupo

Enquanto Miranda divaga sobre Afonso e se 'gaba' das famílias já se terem conhecido, esta foi a cara de Jéssica - Big Brother
Enquanto Miranda divaga sobre Afonso e se 'gaba' das famílias já se terem conhecido, esta foi a cara de Jéssica

Afonso envia questão para o jantar das 'rivais' e enquanto Jéssica elogia Miranda, esta remete-se ao silêncio - Big Brother
Afonso envia questão para o jantar das 'rivais' e enquanto Jéssica elogia Miranda, esta remete-se ao silêncio

Restaurante BB abre as portas: A dias da Final... nada vai ficar por dizer neste jantar apimentado - Big Brother
Restaurante BB abre as portas: A dias da Final... nada vai ficar por dizer neste jantar apimentado

Quem gostaria de ver num jantar de despedida especial: Afonso e Viriato ou Jéssica e Catarina? Veja o resultado - Big Brother
Quem gostaria de ver num jantar de despedida especial: Afonso e Viriato ou Jéssica e Catarina? Veja o resultado

«Estás com um palavreado pesado...»: Marta Cruz reage a opinião de comentador - Big Brother
«Estás com um palavreado pesado...»: Marta Cruz reage a opinião de comentador

Vestida de vidente, Jéssica prevê que o futuro amoroso da 'rival' será dramático - Big Brother
Vestida de vidente, Jéssica prevê que o futuro amoroso da 'rival' será dramático

A vidente Jéssica entra na casa e prevê futuro amoroso de Viriato? Este não envolve a 'Pocahontas' - Big Brother
A vidente Jéssica entra na casa e prevê futuro amoroso de Viriato? Este não envolve a 'Pocahontas'

Ameaças no ar reinam na casa mais vigiada do País. O motivo? Coisas lá de fora... - Big Brother
Ameaças no ar reinam na casa mais vigiada do País. O motivo? Coisas lá de fora...

«Se voltas a falar do nome da minha família...»: Afonso deixa aviso sério a Viriato - Big Brother
«Se voltas a falar do nome da minha família...»: Afonso deixa aviso sério a Viriato

«Quero ver o que te vai acontecer lá fora (...) tens zero interesse»: Viriato acha que Miranda não passa dos reality shows - Big Brother
«Quero ver o que te vai acontecer lá fora (...) tens zero interesse»: Viriato acha que Miranda não passa dos reality shows

«Tu arrastas o nome da tua família na lama»: Viriato sem papas na língua para Afonso - Big Brother
«Tu arrastas o nome da tua família na lama»: Viriato sem papas na língua para Afonso

«Assustador és tu a andares aí a perseguir mulheres»: Viriato vai mais longe com Afonso - Big Brother
«Assustador és tu a andares aí a perseguir mulheres»: Viriato vai mais longe com Afonso

«Tu é que vais de vela»: Após provocação, Viriato responde à letra e parece seguro da próxima expulsão - Big Brother
«Tu é que vais de vela»: Após provocação, Viriato responde à letra e parece seguro da próxima expulsão

«Tu é que és um triste, Viriato»: Miranda reage a palavras sobre Afonso e o ator ignora-a completamente - Big Brother
«Tu é que és um triste, Viriato»: Miranda reage a palavras sobre Afonso e o ator ignora-a completamente

Há um novo ranking de Popularidade e a história ligada aos ex-namorados volta a repetir-se - Big Brother

«Quando for lá para fora nunca mais te meto a vista em cima»: Afonso deixa Miranda com medo - Big Brother
«Quando for lá para fora nunca mais te meto a vista em cima»: Afonso deixa Miranda com medo

Catarina Miranda volta a ‘fazer das suas’ e gera polémica em plena prova semanal - Big Brother
Catarina Miranda volta a ‘fazer das suas’ e gera polémica em plena prova semanal

“Estás a apertar-me o pescoço”: Afonso Leitão reage a gesto inesperado de Catarina Miranda - Big Brother
“Estás a apertar-me o pescoço”: Afonso Leitão reage a gesto inesperado de Catarina Miranda

“Parasitas”: Viriato Quintela perde a paciência com Catarina Miranda e Afonso Leitão - Big Brother
“Parasitas”: Viriato Quintela perde a paciência com Catarina Miranda e Afonso Leitão

Atitude de Catarina Miranda na cozinha deixa concorrentes indignados - Big Brother
Atitude de Catarina Miranda na cozinha deixa concorrentes indignados

Catarina Miranda sussurra algo a Afonso Leitão e o momento não passou despercebido - Big Brother
Catarina Miranda sussurra algo a Afonso Leitão e o momento não passou despercebido

Kina explica porque fugiu e abandonou a vida de luxo. E um dos motivos é arrepiante

Kina explica porque fugiu e abandonou a vida de luxo. E um dos motivos é arrepiante - Big Brother

Esta manhã, no Dois às 10, Kina explicou por que deixou para trás a chamada vida de luxo ao lado do ex-marido Helder Correia. A concorrente apontou um episódio que diz tê-la marcado para sempre. Entre relatos de vigilância, medo e um casamento que descreve como insustentável, a ex-concorrente admite que a imagem pública não refletia a realidade que vivia.

A ex-concorrente detalhou como conheceu o ex-marido. «Um dia estava num café e ele meteu-se comigo. A partir daí, comecei a receber imensas coisas no local onde trabalhava, eu devolvia tudo, não sabia quem era o homem.» Mais tarde, alugou uma loja num centro comercial do qual Helder era proprietário e, afirma que, o assédio tornou-se persistente: «Sempre me assediou».

Kina rejeitou a ideia de que tenha vivido às custas do empresário. «Nunca tive uma conta conjunta com o Helder. Nunca usei dinheiro dele. Casei com ele porque, durante oito anos, me pedia todos os dias.» Acrescentou que a imagem de grande fortuna não correspondia à realidade: «O Helder construía com apoio bancário, nunca teve cinco milhões na conta… era uma falácia, vivia acima das possibilidades».

Segundo a própria, o ponto de rutura surgiu quando percebeu que estava a ser vigiada. «Fui gravada em várias cassetes, tudo o que acontecia na minha vida tinha sido gravado. No meio disso tudo estavam também as conversas dele com as amantes». E resumiu: «Sempre fui uma mulher decente. As amantes… eu não merecia aquilo.»

A separação, garante, foi lenta e discreta. «Fui saindo de casa aos poucos. Com o Helder tive momentos de felicidade. Feliz? Nunca fui.» Kina afirma que a imagem pública do casal não refletia o que vivia: «As fotografias que encantaram todos eram uma falácia; tinha muito medo dele.» Kina mencionou ainda um episódio grave que envolvia alguém de quem gostava, «levou três tiros».

Sobre o atual conflito com o enteado, Kina classificou as acusações como «de uma estupidez desmedida» e insinuou que «alguém lhe pagou para isto», reforçando: «Se ele estivesse vivo, não deixaria que isto acontecesse.» Sobre o ex-marido, deixou uma última caracterização: «Era megalómano. Gostava de fazer tudo em grande, mas eu nunca fui a mulher do Helder, ele foi sempre o marido da Kina.»

