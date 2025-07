Inês Morais, vencedora de dois reality shows, já tem um concorrente favorito do Big Brother Verão

Inês Morais apoia Kina no Big Brother Verão: «Kina Diva, estou a amar».

Inês Morais, vencedora do Big Brother 2024 e também do Secret Story – Desafio Final, mostrou publicamente o seu apoio a Kina, atual concorrente do Big Brother Verão. A jovem, que conquistou o público nas duas competições que venceu, mantém-se atenta ao que se passa na casa mais vigiada do país e já escolheu o seu favorito.

Através das redes sociais, Inês fez questão de deixar uma mensagem de incentivo a Kina, demonstrando que, mesmo fora do jogo, continua ligada ao universo dos reality shows da TVI. «Kina Diva, estou a amar», escreveu, gerando reações entusiastas por parte dos seus seguidores, muitos dos quais partilham o mesmo apoio.

O gesto não passou despercebido aos fãs do programa, que valorizam a opinião de Inês pela sua experiência dentro da casa e pela forma como soube conquistar o público. O apoio pode vir a ter impacto na perceção dos telespectadores e na popularidade de Kina nas próximas semanas.

E não é a única fã de Kina...

A nova edição do Big Brother Verão já está a dar que falar e, apenas dias depois da estreia, os concorrentes começam a conquistar destaque fora da casa. Mas há uma curiosidade que está a surpreender os fãs: a concorrente mais pesquisada no Google não é Catarina Miranda, uma das figuras mais mediáticas de edições anteriores. Falamos de Kina!

Aos 63 anos, Kina, nome pelo qual Joaquina Branco é carinhosamente reconhecida pelo público, é uma mulher de fibra, talento e autenticidade. Natural de Beja, rumou à Grande Lisboa ainda na infância, onde cresceu e vive atualmente. Com um percurso de vida marcado por superações e conquistas, Kina construiu um nome respeitado no panorama nacional da moda, sendo ainda hoje reconhecida como uma das melhores estilistas do país.

Mas a sua força vai muito além do universo da moda. Comunicadora nata, mulher de emoções à flor da pele e dona de um sentido de justiça inabalável, Kina assume ainda destacar-se pela sua frontalidade, sensibilidade e genuinidade.

Aceitou o convite de entrar no Big Brother Verão, pois adora desafios e define-se como uma vencedora. Espera que seja uma experiência positiva e promete dar o melhor de si. Incomoda-a o julgamento dos outros, mas vai sem medo algum… pois, como diz, “o medo é o inimigo do sucesso”.

«Um dia olhei para quela sala enorme, para quela piscina, para o meu marido e disse: ‘o que é que eu estou a fazer aqui?’». Foi assim que Kina, Joaquina Branco, atual concorrente do Big Brother Verão, descreveu a época em que decidiu deixar tudo para trás, aos 39 anos.

Em entrevista a Goucha, Kina, criadora de moda que fez muito sucesso nos anos 80 e 90, conta que era espiada pelo marido e que se sentia numa gaiola dourada. Além disso, não usufruía dos luxos fruto do seu trabalho.

Por isso, partiu e foi conhecer o mundo inteiro. Tinha tudo, uma vida de luxo, uma carreira de sucesso e largou tudo para ser livre e feliz. Deixou para trás uma carreira fulgurante, o facto ser amplamente conhecida no mundo da moda e estar sempre nas revistas.

«Eu nunca me sentei naquela sala, eu nunca me sentei naquele sofá, eu nunca vi um filme na sala do cinema. Eu não era feliz tinha uma adição ao trabalho. Eu não tinha tempo para mim, eu só pensava em fazer vestidos.», contou. «Na minha vida privada, eu não era feliz. O helicóptero sobrevoava a minha casa quando eu desapareci…».

O marido «não era infiel», mas não a fazia feliz. «Só não conheço a Austrália. De resto quase tudo. (…) Fui viver, fui respirar. Vivi numa gaiola de ouro dos 24 aos 39 anos. O Hélder (marido) tinha seguranças atrás de mim para ver todos os meus movimentos. Isto não é mentira, os meus telefones tiveram em escuta, até os das minhas empregadas e do meu atelier. Eu descobri cassetes de conversas que eu tinha tido com a minha mãe na minha casa…», contou.